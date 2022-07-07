خالد داود للإخوان: كيف تتوقعون دعوتكم للحوار الوطني وأنتم تصفون النظام بالانقلابي؟ (فيديو)

قال خالد داود، المتحدث باسم الحركة المدنية في مصر والرئيس السابق لحزب الدستور، إن جماعة الإخوان المسلمين لا تعترف بشرعية النظام الحالي ولا تعترف بدستور عام 2014، لذلك لا يجب أن يستغرب أحد من عدم دعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع المصري يرفض عودة الإخوان للحياة السياسية وفقًا للشروط القديمة، على حد قوله، متهمًا الجماعة بأنها “فوق القانون ولها مكتب إرشاد لا يعلم أحد كيف يتم انتخابه ولا يعلم أحد مصادر تمويلهم”.

وقال “لا أستطيع الحوار مع جماعة لا أعلم مصادر دخلها”.

وتساءل داود قائلًا “هل الإخوان أصلًا يريدون المشاركة في الحوار الوطني؟ هل قالوا إنهم يعترفون بدستور عام 2014 وبـ30 يونيو و3 يوليو، أم ما زالوا مصممين على استخدام مصطلح النظام الانقلابي والدموي؟”.

واستنكر موقف الإخوان قائلًا “طالما أنتم ترونه نظامًا انقلابيًا ودمويًا، فكيف تتوقعون أن تتلقوا دعوة منه للحوار؟”.

وتابع “مشكلة الإخوان أنهم ثابتون على نفس الموقف منذ 2013، ولا يريدون أن يتجاوزوا التطورات العديدة التي طرأت خلال السنوات العشر الماضية”.





وكان منسق “الحوار الوطني” بمصر ضياء رشوان، نفى إمكانية مشاركة الإخوان في أعمال الحوار الذي انطلق، الثلاثاء.

وشهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تتبع رئاسة الجمهورية غربي القاهرة انطلاق أولى جلسات مجلس أمناء الحوار الذي دعا له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل/نيسان الماضي، لأول مرة منذ وصوله للسلطة صيف 2014.

وقال رشوان إن “المستثنى من الحوار بقرار بالإجماع من مجلس الأمناء كل من مارس أو حرض أو هدد أو اشترك في أعمال عنف وقتل وبالأخص جماعة الإخوان الإرهابية في مصر. وأيضًا كل من لا يوافق على دستور البلاد أو يشكك فيه ولا يرى فيه أساسًا للشرعية والحكم، فهو أيضًا مستبعد، فمن يقاتل ويقتل ليس له مكان على مائدة الحوار”.

والأحد، قال السيسي إن الحوار الوطني “للجميع باستثناء فصيل واحد، تمت دعوته في 3 يوليو/تموز 2013 لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون استجابة” في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين.

وطالما نفت جماعة الإخوان أي ارتباط لها بالعنف.

وقال مجلس الأمناء المكون من 19 عضوًا في جلسته الأولى إنه سينظر في نتائج الحوار بانتظام وسيرفعها إلى الرئيس.