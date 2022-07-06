38 وزيرا ومسؤولا تقدموا باستقالتهم.. جونسون يتشبث بمنصبه رغم دعوات لرحيله

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاستقالة من منصبه، اليوم الأربعاء، رغم موجة استقالات من حكومته على وقع سلسلة فضائح، ليزداد الضغط عليه بينما يخضع إلى استجواب في مجلس النواب.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن 38 وزيرا ومسؤولا في حكومة جونسون تقدموا باستقالاتهم منذ أمس.

ومع تصاعد موجة الاستقالات، تساءل البعض عما إذا كان بإمكان جونسون أن يملأ هذه المناصب الشاغرة في وقت يتعين فيه على الحكومة التصدي لأزمة غلاء المعيشة ودعم اقتصاد يتجه نحو التباطؤ، وربما الركود.

ولكن رغم تعرضه لضربات شديدة للغاية بفعل موجة استقالات للوزراء الذين قالوا إنه ليس جديرا للحكم، سعى جونسون إلى المواجهة في الجلسة الأسبوعية لرئيس الوزراء للرد على الأسئلة في البرلمان.

ولدى وصوله إلى مقر البرلمان، رد جونسون على أسئلة حول ما إذا كان سيستقيل مكررا حرف النفي “لا” 3 مرات.

وقال جونسون “بصراحة، وظيفة رئيس الوزراء في الظروف الصعبة وعندما يكون لديك تفويض هائل هي الاستمرار. هذا ما سأفعله”.

وغرقت قيادة جونسون في فضائح خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ فرضت عليه الشرطة غرامة لانتهاكه قوانين الإغلاق المتعلقة بكوفيد-19 ونُشر تقرير دامغ حول سلوك المسؤولين في مكتبه الذين انتهكوا قواعد الإغلاق الخاصة بهم.

كما أن هناك أيضا انتقادات بأنه لم يقم بما يكفي لمعالجة التضخم حيث يكافح العديد من البريطانيين للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

وشهدت الفضيحة الأخيرة اعتذار جونسون عن تعيين مشرع في دور يتعلق بانضباط الحزب، حتى بعد اطلاعه على أن هذا السياسي كان محور شكاوى تتعلق بسوء السلوك الجنسي.

وتغيرت رواية الحكومة عدة مرات حول ما كان يعرفه رئيس الوزراء عن السلوك السابق للسياسي، الذي أُجبر على الاستقالة، ومتى عرف ذلك. وألقى المتحدث باسمه باللوم على مشكلة في ذاكرة جونسون.

ودفع ذلك وزير المالية ريشي سوناك إلى الاستقالة وكذلك إلى استقالة ساجد جاويد من منصب وزير الصحة.

“وداعا بوريس”

وبعد جلسة اليوم، حض جاويد باقي الوزراء على الاستقالة قائلا “المشكلة تبدأ من أعلى الهرم وأعتقد أنه لن يتغيّر.. يعني ذلك أن على أولئك الذين يتولون هذا المنصب ويتحملون المسؤولية، إحداث هذا التغيير”.

وبعد الخطاب، هتف النواب “وداعا بوريس”.

وأثارت استقالتا سوناك وجاويد موجة استقالات لوزراء دولة ومساعدين. واستقال 5 وزراء دولة دفعة واحدة في رسالة مشتركة أعقبت جلسة المساءلة بساعتين.

وما زال وزراء كبار آخرون في الحكومة بينهم وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس، يدعمون جونسون.

وأظهر استطلاع أجراه معهد يوجوف أن 69% من البريطانيين يعتقدون أن على جونسون التنحي من منصبه.

ونجا جونسون قبل شهر من اقتراع بحجب الثقة بين نواب حزب المحافظين. وتعني قواعد الحزب الحالية أنه لا يمكنه مواجهة تحد آخر من هذا القبيل لمدة عام لكن بعض المشرعين يسعون لتغيير تلك القواعد. وفي حالة رحيل جونسون فإن عملية استبداله قد تستغرق شهرين.