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لبنان.. تعيين فتى في الـ14 مستشارا لوزير الثقافة

وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام المرتضى بمعية الطالب جوي بيار حداد (مواقع التواصل الاجتماعي)
5/7/2022

عيّن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد وسام المرتضى، الطالب جوي بيار حداد (14 عامًا) مستشارًا معاونًا له لشؤون تحسين علاقة جيل الشباب باللغة العربية.

وكتب الوزير اللبناني على حسابه في تويتر “إذا بَلَغَ الفِطامَ لنا صبيُّ تَخِرُّ له الجبابرُ ساجدينا” #جوي_حداد 14 عامًا من مدرسة القلبين الأقدسين معجزة في اللغة العربية، شخصيته تتسم بالرزانة وقوة الحضور والرصانة، أما وعيه فكأنه كهل حكيم، أما طموحاته فالنهوض بأبناء وطنه”.

وأضاف “اليوم تشرفت بتعيينه مستشارًا معاونًا لشؤون الشباب”.

وباركت مدرسة الطالب لتلميذها في منشورها، قائلة “مبروك للطالب جوي حدّاد في الصفّ الأساسي التاسع، الذي نال منصب مستشار لوزير الثّقافة، ليشكّل جسر تواصل بين الشباب واللّغة العربيّة. لغتنا العربيّة بخير طالما العين ساهرة، والمجهود متواصل، والإيمان بتلامذتنا لا حدود له. جوي حدّاد، أنت فخر لثانويّتنا”.

يشار الى أن الطالب جوي حداد من عائلة مدرسة “القلبين الأقدسين” في منطقة عين نجم، والأول على دفعته في الصف التاسع، ونال مؤخرًا جائزة المرتبة الأولى في إلقاء الشعر العربي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي