لبنان.. تعيين فتى في الـ14 مستشارا لوزير الثقافة

عيّن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد وسام المرتضى، الطالب جوي بيار حداد (14 عامًا) مستشارًا معاونًا له لشؤون تحسين علاقة جيل الشباب باللغة العربية.

وكتب الوزير اللبناني على حسابه في تويتر “إذا بَلَغَ الفِطامَ لنا صبيُّ تَخِرُّ له الجبابرُ ساجدينا” #جوي_حداد 14 عامًا من مدرسة القلبين الأقدسين معجزة في اللغة العربية، شخصيته تتسم بالرزانة وقوة الحضور والرصانة، أما وعيه فكأنه كهل حكيم، أما طموحاته فالنهوض بأبناء وطنه”.

وأضاف “اليوم تشرفت بتعيينه مستشارًا معاونًا لشؤون الشباب”.

"إذا بَلَغَ الفِطامُ لنا صبيُّ تَخِرُّ له الجبابرَ ساجدينا" #جوي_حداد ١٤ عاما من مدرسة القلبين الأقدسين معجزة في اللغة العربية، شخصيته تتسم بالرزانة وقوة الحضور والرصانة اما وعيه فكأنه لكهل حكيم اما طموحاته فالنهوض بأبناء وطنه؛اليوم تشرفت بتعيينه مستشارا معاونا لشؤون الشباب! pic.twitter.com/8Fo8sUzCJJ — القاضي محمد وسام المرتضى وزير الثقافة (@JugeMMourtada) July 4, 2022

وباركت مدرسة الطالب لتلميذها في منشورها، قائلة “مبروك للطالب جوي حدّاد في الصفّ الأساسي التاسع، الذي نال منصب مستشار لوزير الثّقافة، ليشكّل جسر تواصل بين الشباب واللّغة العربيّة. لغتنا العربيّة بخير طالما العين ساهرة، والمجهود متواصل، والإيمان بتلامذتنا لا حدود له. جوي حدّاد، أنت فخر لثانويّتنا”.

يشار الى أن الطالب جوي حداد من عائلة مدرسة “القلبين الأقدسين” في منطقة عين نجم، والأول على دفعته في الصف التاسع، ونال مؤخرًا جائزة المرتبة الأولى في إلقاء الشعر العربي.

هيدي إسمها تعيين حسب الكفاءة.. و هيدا المطلوب يصير بكل الدولة 👌🏻👌🏻.. جوي بيار حداد الشاعر الصغير 😊😍 https://t.co/qkPdtDwM5J — Charak (@Charoabikhalil) July 4, 2022