رئيس الوزراء الإثيوبي: التقيت قائد الجيش السوداني واتفقنا على الحوار

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إنه التقى قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان في نيروبي، اليوم الثلاثاء، واتفقا على الحوار.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي إنه التقى البرهان على هامش قمة منظمة (مجموعة دول شرق أفريقيا ووسطها للتنمية- إيغاد) وذلك بعد أيام قليلة من وقوع حادث حدودي أحدث توترًا.

وكتب أبي أحمد في حسابه الرسمي على تويتر “أقررنا بأن بلدينا لديهما العديد من عناصر التعاون للعمل عليها بسلام، علاقاتنا المشتركة تتجاوز أي نزاع، كلانا ملتزم بالحوار والحل السلمي للقضايا العالقة”.

In my discussions with Gen. Abdel Fattah al-Burhan, we have both agreed that our two countries have plenty of collaborative elements to work on peacefully. Our common bonds surpass any divisions. We both made a commitment for dialogue & peaceful resolution to outstanding issues. pic.twitter.com/UP9a9n0tJq

