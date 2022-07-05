بسبب ضعف الرواتب.. استقالة 456 شرطيا إسرائيليا والرقم مرشح للارتفاع

أظهرت إحصاءات رسمية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، استقالة 456 شرطيًّا إسرائيليًّا منذ بداية العام، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع أعدادهم إلى 1000 شرطي مع نهاية العام بسبب ضعف الرواتب الشهرية.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكنيست (البرلمان) أنه تم الكشف خلال اجتماع لجنة الأمن الداخلي البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن استقالة 456 شرطيًّا منذ بداية العام، واستقالة 631 شرطيًّا في عام 2021.

وأضاف البيان أن التقديرات تشير إلى أنه في حال استمر الوضع بالوتيرة الحالية، فإن عدد أفراد الشرطة المستقيلين في عام 2022 سيصل إلى 1000، والسبب الرئيسي للاستقالات هو ضعف وعدم كفاية الراتب.

وتابع قائلًا إنه تم الكشف عن وجود نقص 1720 وظيفة أساسية شاغرة، من بينها 566 ضابط دورية، و322 محققًا، و198 تحريًا و133 ضابط مرور، و500 ضابط من شرطة حرس الحدود.

وأشارت المعطيات إلى أن النقص في القوى العاملة بقطاع الشرطة أدى إلى إغلاق 18 مركز شرطة.

وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعكوف شبتاي خلال اجتماع لجنة الأمن الداخلي البرلمانية “نقترب من موقف لن نتمكن فيه من الوصول إلى مكان وقوع جريمة قتل أو اغتصاب في غضون دقائق”.

وأضاف “لقد شهدنا العديد من الحوادث الأمنية التي قوضت الشعور بالأمان، هناك تراكم للحوادث، وشرطة إسرائيل تم دفعها إلى أقصى الحدود”.

وفي نهاية العام الماضي، قالت صحيفة دافار الإسرائيلية إن راتب الشرطي المبتدئ يبلغ نحو 2200 دولار أمريكي ويزداد حسب الأقدمية والمرتبة، حيث يتقاضى الشرطي برتبة رائد 3800 دولار.

يُذكر أن الحد الأدنى للرواتب في إسرائيل هو 1514 دولارًا، بينما وصل متوسط الأجور في نهاية العام الماضي إلى 3476 دولارًا.