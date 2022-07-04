ساحل بيليك.. الهروب إلى جنة أنطاليا! (إعلان)

إليك نقطة التقاء التاريخ والطبيعة والألوان الفريدة للبحر الأبيض المتوسط​​، بيليك هي حلم فريد من نوعه لقضاء عطلة تبقى في أذهان وقلوب الملايين من زوارها.

هذا المشهد الرائع، الذي شكلته مئات من ظلال اللون الأخضر والأزرق تتمايل معًا، ليس مجرد مكان لقضاء الإجازة، بل هو مختصر فريد لمشهد البحر الأبيض المتوسط ​​أيضًا.

فعلى بعد 20 دقيقة فقط بالسيارة من أنطاليا التركية، يقع ساحل بيليك بطول 17 كيلومترًا وعلى طول هذا الخط الساحلي، توجد أكثر من 45 منشأة خمس نجوم، أنشئت العديد منها على مساحات شاسعة جدًّا، حيث الطبيعة الرائعة لغابات الصنوبر، والشاطئ الواسع، وملاعب الغولف المتميزة، والكثير من المرافق الأخرى للترحيب بك في عطلة لا تنسى.

وتشتهر بيليك بخياراتها الغنية لرياضة الغولف، فهي موطن لملاعب الغولف التي صممها مصممون مشهورون عالميًّا، وتستضيف هذه الملاعب الكثير من الفعاليات بجوار الطبيعة الخلابة.

وفي وقت يتغير فيه مفهوم الإجازة، حيث يرغب الناس في الحصول على أكبر عدد ممكن من الخبرات، لا تزال تجربة الطبيعة تأتي في المرتبة الأولى.

ومع طبيعتها المفعمة بالحيوية ونباتاتها الغنية وتنوعها الحيواني ومناخها الودود، تضيف بيليك إلى قيمتها يوميًّا كونها وجهة مفضلة لقضاء العطلات. جميع الفنادق ترحب بك -وكل منها أكثر راحة من الآخر- للزيارة في جميع الفصول لتجعلك تشعر وكأنك لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط.



مرحبًا بك حيث الجمال الذي لا مثيل له والعديد من التجارب الفريدة والأنشطة الفاخرة كل عام. كل ذلك وأكثر يجعل من بيليك واحدة من أكثر نقاط العطلات قيمة، ليس فقط في تركيا، ولكن في العالم بأسره.

من أبرز الفعاليات التي عُقدت في بيليك: قمة قادة مجموعة العشرين بحضور رؤساء دول وحكومات أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وبطولة أنطاليا المفتوحة وهي واحدة من أكبر سبع بطولات للغولف على مستوى العالم.

وكذلك بطولة الخطوط الجوية التركية التي تعتبر من أهم فعاليات الغولف في أوربا وتحتوي على أكبر الجوائز، بالإضافة إلى سباق الرجل الحديدي، وجميعها نقاط اهتمام مشتركة في 92 دولة.

الغولف طوال العام

نظرًا إلى مناخها الرائع، بيليك مفتوحة 12 شهرًا تقريبًا للغولف، فهي مركز لا غنى عنه لعشاق هذه الرياضة مع الملاعب ذات المعايير العالمية والمرافق الفاخرة والبنية التحتية الرائدة في أوربا من حيث الجودة.

وتعد بيليك الوجهة المثالية لمحبي الغولف لأنها تمتلك 12 من الملاعب المتنوعة مصحوبة بفنادق فاخرة، مما يتيح لزوارها استكشاف ملاعب جديدة في أي وقت يرغبون فيه.

بفضل المناخ المناسب بمتوسط ​​حرارة يبلغ 24 درجة مئوية، والأيام المشمسة التي تدوم أكثر من 300 يوم في العام، بيليك تتيح للاعبي الغولف استكشاف ملاعب غولف جديدة متى أرادوا. كما أن وجود ملاعب الغولف والمطار والفنادق في نفس المنطقة يتيح للاعبي الغولف فرصة للعب في ملاعب مختلفة من دون أي ضياع للوقت.