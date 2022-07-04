السعودية تستضيف مليون مسلم في أكبر موسم حج منذ تفشي كوفيد

عادت شوارع مدينة مكة المكرمة لتعج بمئات آلاف الحجاج بملابس الإحرام البيضاء، اليوم الاثنين، مع الاستعداد لأداء مناسك الحج هذا الأسبوع، بعد عامين شهدا تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وفي ظل قيود مخففة للوقاية من كوفيد-19، تستقبل المملكة العربية السعودية مليون مسلم لأداء فريضة الحج، بينهم 850 ألفًا من خارج السعودية.

وقالت السلطات إن عدد الحجاج الذين وصلوا، حتى يوم الأحد، بلغ 650 ألف شخص.

واقتصر الحج في العامين الماضيين على سكان المملكة وحدها، لكن حجاج الخارج عادوا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة هذا العام لملء غرفها الفندقية، مما زاد من آمال أصحاب الأعمال في التعافي من الخسائر التي لحقت بهم خلال موسمي 2020 و2021.

ووضِعت لافتات ترحيب بالحجاج في الشوارع والساحات الرئيسية والأزقة، بينما انتشر أفراد الأمن بشكل مكثف في كل أرجاء مكة المكرمة.

وتبدأ مناسك الحج الأربعاء المقبل، الموافق الثامن من شهر ذي الحجة، المعروف باسم “يوم التروية”.

وفي عام 2019، أدى نحو 2.5 مليون حاج من جميع أنحاء العالم مناسك الحج، لكن تفشي فيروس كورونا أجبر السلطات السعودية بعد ذلك على تقليص أعداد الحج بشكل كبير، فشارك 60 ألف مواطن ومقيم مطعّمين من داخل المملكة في عام 2021، في مقابل بضعة آلاف في عام 2020.

إجراءات احترازية

وقبل الوباء، كان الحج يضم حشودًا كبيرة في أماكن مفتوحة وفي أخرى مغلقة أو ضيقة، ولذا فإن الأنظار تتركز هذا العام على المخاوف من تفشي الفيروس مجددًا.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت المملكة إن الكمامات لن تكون ضرورية بعد الآن في غالبية الأماكن، لكنها ستظل إلزامية في المسجد الحرام بمكة.

وسيقتصر الحج هذا العام على المسلمين الذين تم تطعيمهم بشرط أن يكونوا دون سن 65 عامًا.

ويتعين على القادمين من الخارج تقديم نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية من اختبار أجري في غضون 72 ساعة من موعد السفر.

وبحسب السلطات السعودية، سيتم “غسل المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا” في عملية يقوم بها “أكثر من 4000 عامل وعاملة، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من 130 ألف لتر من المطهرات”.

ومنذ بداية الوباء، سجلت السعودية أكثر من 795 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها 9 آلاف حالة وفاة، في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 34 مليون نسمة.

غرامات مالية

على صعيد آخر، فرضت السلطات السعودية غرامة مالية بنحو 2666 دولارًا بحق 288 شخصًا خالفوا أنظمة الحج.

وقال قائد قوات أمن الحج الفريق محمد البسامي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إنه “جرى ضبط 288 مواطنًا ومقيمًا مخالفين لأنظمة الحج، وتم تطبيق العقوبة المقررة عليهم بعشرة آلاف ريال” سعودي، أي نحو 2666 دولارًا.

وكانت السلطات السعودية قد حذّرت في وقت سابق من محاولة تأدية فريضة الحج من دون تصريح، إذ سمحت هذا العام لمليون شخص من داخل المملكة وخارجها تم اختيارهم عبر نظام القرعة.

وذكر البسامي أن السلطات أعادت خلال الأيام الماضية 99 ألفًا و792 شخصًا حاولوا دخول مكة من دون تصريح حج، و69 ألفًا و663 سيارة لم تحصل على ترخيص لدخول المدينة خلال موسم الحج.