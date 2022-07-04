اختناق المئات بغاز الكلورين جنوبي العراق

أصيب مئات الأشخاص بحالات اختناق في قضاء قلعة سكر بمحافظة ذي قار جنوبي العراق بسبب تسرب غاز الكلورين من مشروع لمياه الشرب.

وقال مدير قطاع الصحة في قلعة سكر، داود سلمان، الاثنين، في بيان إنه جرى معالجة أكثر من 300 حالة اختناق خلال 3 ساعات متواصلة من العمل في صالة الطوارئ بمستشفى قلعة سكر.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو -تداولها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي- اكتظاظ صالة الطوارئ في مستشفى قلعة صالح بالمصابين جراء تسرب غاز الكلورين من أسطوانة في مشروع مياه المنطقة نتيجة تآكلها.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار محمد هادي الغزي “أوعز بإعفاء المقصرين جميعًا من مناصبهم في دائرة ماء قلعة سكر وعلى الفور، لما تسببوا به من ضرر جسيم على المواطنين”.

وأشار البيان إلى أن “جميع حالات الاختناق والتحسس الناجمة عنه تماثلت للشفاء”.

وقال مسؤول في شرطة المنطقة “تسرب غاز الكلورين لم يؤد إلى حالات خطرة”، نافيًا أن “تكون هنالك حالات لا تزال في المراكز الصحية أو أي إحالات خارجية للحالات إلى خارج القضاء”.

وأضاف “فِرق الدفاع المدني ألقت أسطوانة لغاز الكلورين في النهر، جراء تسريب أصاب صمام الأسطوانة في مشروع الماء الكبير في قلعة سكر”.

وتابع “الأسطوانة استمرت بتسريب الغاز في النهر، وبعد قرب خلوها من الغاز طفت على سطح النهر، ومرت على طول مجراه، فانتشرت في بعض الأماكن رائحة لغاز الكلور”، لافتًا إلى أن “التسريب خفيف”.