مصر.. أسرة علاء عبد الفتاح تتمكن من زيارته وتكشف حالته الصحية

قالت أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المحتجز في السجون المصرية إن والدته تمكنت من زيارته، اليوم الأحد، وذلك بعد رفض سلطات السجون قبول الزيارة خلال الأيام الماضية، وشكاوى مقدمة من عائلته ومحاميه بشأن سوء معاملته وعدم استقباله زيارات من أسرته.

وقالت منى، شقيقة علاء، في منشور على فيسبوك “ماما شافت (رأت) علاء واطمنت عليه الحمد لله. كان فيه خلاف مع إدارة السجن من بعد انتهاء العيد وعلاء كان طالب يقابل ضابط الأمن الوطني المسؤول عشان (لأن) الوضع في السجن كان مشدود ومتوتر ومساجين كتير حالتهم النفسية كانت سيئة جدًا وفيه منهم كانوا بيفكروا في الانتحار بعد إحباط إن العفو ما حصلش (لم يحصل)”.

وأضافت “بشكل عام وسريع، علاء كويس، لسه (ما زال) مكمل في إضرابه عن الطعام وبلّغ وكيل النيابة بإضرابه وطلب إثباته، ‏بيان النيابة للأسف طلع مضلل أكتر مما تخيلت وفي أحسن تقدير مجتزأ”.

وقبل 3 أيام قالت النيابة العامة إن علاء عبد الفتاح “لم يتعرض للتعذيب”، وإنه يتلقّى الرعاية الطبية اللازمة بشكل دوري ولا يعاني من أي مشكلات صحية ويستقبل زائريه بانتظام، وذلك على خلاف ما تذكره أسرته ومحاميه.

وأوضح البيان أن النيابة العامة اتخذت الإجراءات كافة للتحقق من صحة الشكاوى المقدمة، وخلصت إلى أن عبد الفتاح تلقى 8 زيارات من والدته وشقيقتيه وبعض من ذويه.

وكانت إدارة السجن قد أخطرت أسرة علاء خلال الأيام الماضية بامتناعه عن الزيارة من تلقاء نفسه.

والخميس الماضي، قالت أسرة علاء إن والدته الأكاديمية المصرية ليلي سويف، تذهب منذ الأحد لزيارته وتبلغها إدارة السجن يوميًا بأنه ممتنع.

وأوضحت الأسرة أن سويف غادرت مقر مركز الإصلاح بوادي النطرون وتوجهت لاجتماع مع السفير البريطاني في مصر، حيث حصل علاء على الجنسية البريطانية مؤخرًا.

وعلاء عبد الفتاح، أحد أبرز نشطاء ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتم توقيفه في 2013 وحكم عليه عام 2014 بالسجن 5 سنوات، عقب إدانته بـ”التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مصرح به”.

وفي أواخر 2019 أعيد توقيف عبد الفتاح بعد أشهر من إطلاق سراحه عقب قضائه عقوبة القضية الأولى، وعوقب في ديسمبر/كانون الأول 2021، بالسجن 5 سنوات جديدة؛ بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

وتقدّر منظمات حقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفًا، إلا أن السلطات المصرية دائمًا ما تنفي وجود معتقلين سياسيين لديها، قائلة إن المعتقلين يقبعون في السجون بـ”جرائم جنائية”.