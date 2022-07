يكشف عن أنقى مياه في العالم.. تراجع جليدي “لا يصدق” بين قارتين في أيسلندا

يشهد صدع (سيلفرا) في آيسلندا أحد أشهر مواقع الغوص -الذي يوجد به أنقى ماء في العالم- تراجعا جليديا بمعدل كبير سنويا.

ويقع هذا الصدع بين الصفائح التكتونية لقارتي أمريكا الشمالية وأوراسيا.

3. In between North American and Eurasian tectonic plates, Iceland's Silfra fissure is one of the world's most famous dive sites…except it's freezing cold. 🥶

Would you try it?

📸: @AFP pic.twitter.com/DIExBZX58Y

— inkl (@inkl) July 30, 2022