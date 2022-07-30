يكشف عن أنقى مياه في العالم.. تراجع جليدي “لا يصدق” بين قارتين في أيسلندا

يشهد صدع (سيلفرا) في آيسلندا أحد أشهر مواقع الغوص -الذي يوجد به أنقى ماء في العالم- تراجعا جليديا بمعدل كبير سنويا.

ويقع هذا الصدع بين الصفائح التكتونية لقارتي أمريكا الشمالية وأوراسيا.

3. In between North American and Eurasian tectonic plates, Iceland's Silfra fissure is one of the world's most famous dive sites…except it's freezing cold. 🥶 Would you try it? 📸: @AFP pic.twitter.com/DIExBZX58Y — inkl (@inkl) July 30, 2022

ويظهر التراجع الجليدي بابتعاد التجاويف العميقة بين القارتين بعضها عن بعض بحوالي سنتيمترين كل عام نتيجة ذوبان الجليد، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وتشكل ممرات الصخور المغمورة على حافة إحدى أكبر بحيرات آيسلندا هذه التجاويف العميقة بين قارتي أمريكا الشمالية وأوراسيا.

ويقع الشق والوادي المحيط بأكمله على سلسلة جبال وسط المحيط الأطلسي، تعد من أكثر المناطق البركانية نشاطا على وجه الأرض.

وتشكلت سيلفرا بسبب الزلزال الذي وقع منذ أكثر من قرنين نتيجة لانجراف في الصفائح التكتونية للتربة، وفق المصدر ذاته.

وتتدفق المياه في شق سيلفرا نتيجة ذوبان الكتل الجليدية على السطح وأعلى قمة جبل (هوفسجوكول) بسبب طبقات سميكة جدا من الحمم البركانية الساخنة.

ويزيد عمق الصدع الذي يقع في الجزء الجنوبي الغربي من جزيرة المحيط الأطلسي على 60 مترًا.

وتتميز مياهه بأنها نقية جدًّا وبتشكيلها ألوانًا مختلفة إثر انعكاس أشعة الشمس على الأشياء الواقعة تحت الماء مثل الصخور.