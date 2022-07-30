لحظة بلحظة: أنصار مقتدى الصدر يقتحمون مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء
اقتحم أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء المحصنة بالعاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على تعيين رئيس وزراء جديد.
وهذه أبرز تطورات الأحداث:
وزارة الصحة العراقية: استقبلنا 60 مصابا بينهم 6 بحالة إصابة شديدة في مستشفيات الكرامة واليرموك والشيخ زايد.
أنصار التيار الصدري يقتحمون مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء للمرة الثانية خلال 3 أيام.
أنصار التيار الصدري يقتحمون مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء.
المقرب من زعيم التيار الصدري صالح العراقي: نحمل الكتل مسؤولية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين فالقوات الأمنية مع الإصلاح والإصلاح معها.
أنصار التيار الصدري يقتحمون المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.
رئيس الوزراء العراقي: نطالب القوات الأمنية بحماية المتظاهرين وندعو المتظاهرين للالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم.
رئيس الوزراء العراقي: يجب اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام والقوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية.
رئيس الوزراء العراقي: استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع ولا يخدم المصالح العامة.
رئيس الوزراء العراقي: أدعو المتظاهرين للالتزام بالسلمية وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية وحماية المؤسسات الرسمية.
إصابات جراء إطلاق قوات الأمن العراقية قنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين من التيار الصدري عند مدخل المنطقة الخضراء.
قوات الأمن العراقية تطلق قنابل الغاز لتفريق متظاهرين من أنصار التيار الصدري عند المدخل الرئيسي للمنطقة الخضراء.
أنصار مقتدى الصدر يصلون إلى المدخل الرئيسي للمنطقة الخضراء بعد تجاوز الحواجز الأمنية فوق جسر الجمهورية.
أنصار مقتدى الصدر يتظاهرون عند مدخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.
أنصار مقتدى الصدر يتجاوزون حواجز أسمنتية وضعتها قوات الأمن فوق جسر الجمهورية لمنع تقدمهم باتجاه المنطقة الخضراء.