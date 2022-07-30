لحظة بلحظة: أنصار مقتدى الصدر يقتحمون مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء

اقتحم أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء المحصنة بالعاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على تعيين رئيس وزراء جديد.

وهذه أبرز تطورات الأحداث:

منذ 17 ثانية وزارة الصحة العراقية: استقبلنا 60 مصابا بينهم 6 بحالة إصابة شديدة في مستشفيات الكرامة واليرموك والشيخ زايد.

منذ 17 دقيقة أنصار التيار الصدري يقتحمون مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء للمرة الثانية خلال 3 أيام.

منذ 31 دقيقة أنصار التيار الصدري يقتحمون مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء.

منذ 31 دقيقة المقرب من زعيم التيار الصدري صالح العراقي: نحمل الكتل مسؤولية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين فالقوات الأمنية مع الإصلاح والإصلاح معها.

منذ 32 دقيقة أنصار التيار الصدري يقتحمون المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

منذ 32 دقيقة رئيس الوزراء العراقي: نطالب القوات الأمنية بحماية المتظاهرين وندعو المتظاهرين للالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم.

منذ 32 دقيقة رئيس الوزراء العراقي: يجب اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام والقوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية.

منذ 32 دقيقة رئيس الوزراء العراقي: استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع ولا يخدم المصالح العامة.

منذ 32 دقيقة رئيس الوزراء العراقي: أدعو المتظاهرين للالتزام بالسلمية وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية وحماية المؤسسات الرسمية.

منذ 33 دقيقة إصابات جراء إطلاق قوات الأمن العراقية قنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين من التيار الصدري عند مدخل المنطقة الخضراء.

منذ 33 دقيقة قوات الأمن العراقية تطلق قنابل الغاز لتفريق متظاهرين من أنصار التيار الصدري عند المدخل الرئيسي للمنطقة الخضراء.

منذ 33 دقيقة أنصار مقتدى الصدر يصلون إلى المدخل الرئيسي للمنطقة الخضراء بعد تجاوز الحواجز الأمنية فوق جسر الجمهورية.

منذ 33 دقيقة أنصار مقتدى الصدر يتظاهرون عند مدخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.