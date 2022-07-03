شاب فلسطيني ينتزع بشجاعة علم الاحتلال من ميدان في إحدى قرى رام الله (فيديو)

انتزع شاب فلسطيني علم الاحتلال الإسرائيلي من أعلى سارية في ميدان عين أيوب قرب قرية رأس كركر بالشمال الغربي من مدينة رام الله، بعدما وضعه مستوطنون.

ورصدت لقطات مصورة لحظة صعود شاب فلسطيني إلى أعلى السارية، إذ جذب العلم وتمكّن من إنزاله وتمزيقه ثم ابتعد عن المنطقة سريعًا.

شاب يزيل علم للاحتلال وضعه مستوطنون قرب قرية رأس كركر شمال غرب رام الله صاحِب الحقّ سُلطان ❤️🇵🇸 pic.twitter.com/F8eMRFwWP0 — الشنب بربخ (@alshnb60838189) July 3, 2022

وجاء ذلك بالتزامن مع تداول أنباء عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية رأس كركر التي تبعد 14 كيلومترًا عن مدينة رام الله.

يُذكر أن قرية رأس كركر اعترفت بها منظمة التعاون الإسلامي، العام الماضي، موقعًا أثريًّا إسلاميًّا.

وفي السياق، أفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنًا من رام الله، صباح الأحد.

وفي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، تستمر المواجهات مع قوات الاحتلال حيث أصيب، مساء السبت، شاب بالرصاص الحي ووقعت العشرات من حالات الاختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع.

وأعاقت قوات الاحتلال حركة المواطنين على حاجز عسكري نصبته على مدخل قرية مسلية، وكثفت من وجودها العسكري جنوبي جنين.