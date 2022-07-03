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شاب فلسطيني ينتزع بشجاعة علم الاحتلال من ميدان في إحدى قرى رام الله (فيديو)

إنزال لعلم الاحتلال الإسرائيلي (مواقع التواصل)
إنزال لعلم الاحتلال الإسرائيلي (مواقع التواصل)
3/7/2022

انتزع شاب فلسطيني علم الاحتلال الإسرائيلي من أعلى سارية في ميدان عين أيوب قرب قرية رأس كركر بالشمال الغربي من مدينة رام الله، بعدما وضعه مستوطنون.

ورصدت لقطات مصورة لحظة صعود شاب فلسطيني إلى أعلى السارية، إذ جذب العلم وتمكّن من إنزاله وتمزيقه ثم ابتعد عن المنطقة سريعًا.

وجاء ذلك بالتزامن مع تداول أنباء عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية رأس كركر التي تبعد 14 كيلومترًا عن مدينة رام الله.

يُذكر أن قرية رأس كركر اعترفت بها منظمة التعاون الإسلامي، العام الماضي، موقعًا أثريًّا إسلاميًّا.

وفي السياق، أفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنًا من رام الله، صباح الأحد.

وفي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، تستمر المواجهات مع قوات الاحتلال حيث أصيب، مساء السبت، شاب بالرصاص الحي ووقعت العشرات من حالات الاختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع.

وأعاقت قوات الاحتلال حركة المواطنين على حاجز عسكري نصبته على مدخل قرية مسلية، وكثفت من وجودها العسكري جنوبي جنين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي