خطر في حالات الطوارئ.. ألمانيا تسحب الآلاف من سيارات “تسلا” بسبب خلل برمجي

قررت الهيئة المعنية بتنظيم سلامة المرور في ألمانيا، الأحد، سحب سيارات تسلا الكهربائية من طرازي (واي) و(3) بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ التلقائية، مما يؤثر على أكثر من 59 ألف سيارة حول العالم.

وأعلنت الهيئة التنظيمية (كيه بي إيه) على موقعها الإلكتروني أن عيبًا برمجيًّا تسبب في تعطل خدمة (إي-كول) التي تُستخدم للاتصال تلقائيًّا بخدمات الطوارئ إذا وقع حادث خطير.

وأضافت الهيئة أن أكثر من 59 ألف مركبة تأثرت بالخلل على مستوى العالم، لكنها لم تحدد عدد المركبات الموجودة في ألمانيا.

$TSLA Receives Recall Order From Germany for Models Y and 3 https://t.co/E1OUVTN87R via @Bloomberg — BertelSchmitt™ 🇺🇦💉💉💉🎩🎩🎩🎩🎩 (@BertelSchmitt) July 3, 2022

ويمثل خلل البرمجيات مشكلة إضافية للرئيس التنفيذي إيلون ماسك بعد أن قالت تسلا، يوم السبت، إنها سلّمت عددًا أقل من السيارات الكهربائية بنسبة 17.9% في الربع الثاني من العام عن الربع السابق.

وتسبب الإغلاق الصيني المتعلق بانتشار فيروس كورونا في تعطيل إنتاج السيارة الكهربائية بالإضافة إلى أزمة سلسلة التوريد.

وكان ماسك قد صرّح، في يونيو/حزيران الماضي، بأن مصانع تسلا الجديدة في تكساس وبرلين تخسر مليارات الدولارات في الوقت الذي تكافح فيه لزيادة الإنتاج بسبب نقص البطاريات وقضايا الموانئ الصينية.

وفي الوقت نفسه، قامت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في وقت مبكر من يونيو بترقية مسبارها إلى 830 ألف سيارة تسلا باستخدام نظام مساعدة السائق المتقدم الطيار الآلي، وهي خطوة مطلوبة قبل أن تتمكن من طلب الاستدعاء.