خطر في حالات الطوارئ.. ألمانيا تسحب الآلاف من سيارات “تسلا” بسبب خلل برمجي

قررت الهيئة المعنية بتنظيم سلامة المرور في ألمانيا، الأحد، سحب سيارات تسلا الكهربائية من طرازي (واي) و(3) بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ التلقائية، مما يؤثر على أكثر من 59 ألف سيارة حول العالم.

وأعلنت الهيئة التنظيمية (كيه بي إيه) على موقعها الإلكتروني أن عيبًا برمجيًّا تسبب في تعطل خدمة (إي-كول) التي تُستخدم للاتصال تلقائيًّا بخدمات الطوارئ إذا وقع حادث خطير.

وأضافت الهيئة أن أكثر من 59 ألف مركبة تأثرت بالخلل على مستوى العالم، لكنها لم تحدد عدد المركبات الموجودة في ألمانيا.

