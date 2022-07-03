جيش الاحتلال: سنفحص الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة بحضور أمريكي

قال الجيش الإسرائيلي إنه سيفحص بحضور أمريكي الرصاصة التي قتلت الزميلة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/أيار الماضي على مشارف مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الجيش في بيان أنه إذا تبين أنه قتل شيرين سيتحمل المسؤولية و”سيأسف لذلك”.

وكان النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب قد أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة أحضرت خبراء أمريكيين لإجراء الفحوصات الجنائية على المقذوف الذي قتل شيرين، وأن الفحص سيتم داخل السفارة الأمريكية في القدس.

وذكر النائب العام الفلسطيني أن الجانب الأمريكي سيزود السلطة بنتائج التحقيقات الفنية التي ستجرى على المقذوف.

وأضاف النائب العام في اتصال مع الجزيرة أن السلطة الفلسطينية حصلت على ضمانات من المسؤولين الأمريكيين بعدم تسليم المقذوف لإسرائيل.

وكان الخطيب قد أكد أن السلطة الفلسطينية لن تسلم الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة للجانب الإسرائيلي على الإطلاق.

وأكد الخطيب أن بلاده حصلت على عدة ضمانات من الجانب الأمريكي بعدم إطلاع أي طرف آخر على المقذوف الذي قُتلت به شيرين أبو عاقلة.

ولطالما طالب مسؤولون سياسيون وعسكريون إسرائيليون السلطة الفلسطينية تسليمهم الرصاصة التي قتلت الزميلة شيرين أبو عاقلة من أجل فحصها، وهو ما كان يرفضه الجانب الفلسطيني.

وخلص تحقيق أجرته شبكة الجزيرة في منتصف يونيو/حزيران الماضي إلى أن الرصاصة التي اغتيلت بها الزميلة شيرين أبو عاقلة انطلقت من بندقية من طراز “إم4” (M4) وهي من عيار 5.56 مليمترات التي يستخدمها قناصة جيش الاحتلال.

ونشرت الجزيرة صورة للرصاصة التي تشوهت بعدما اخترقت رأس شيرين وارتطمت بالخوذة التي كانت ترتديها الراحلة، وحسب نتائج تحقيق الجزيرة فإن الرصاصة من النوع الخارق للدروع، حسب آراء خبراء عسكريين.