جيش الاحتلال: اعتقال فلسطينيين اثنين حاولا التسلل من غزة وبحوزتهما أسلحة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين، فجر الأحد، بذريعة أنهما تجاوزا الحدود من قطاع غزة، في محاولة منهما للتسلل إلى الأراضي المحتلة.

وقال جيش الاحتلال على تويتر “خلال الليلة الماضية، اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي اثنين من المشتبه بهما حاولا عبور منطقة السياج في جنوب قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية”.

לוחמי צה"ל עצרו במהלך הלילה שני חשודים שניסו לחצות את מרחב המכשול בדרום רצועת עזה לשטח ישראל.

על החשודים נתפסו רימון ושני סכינים, והם הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 3, 2022

وزعم البيان ضبط قنبلة يدوية وسكينين بحوزة المشتبه بهما، مشيرًا إلى إخضاعهما للتحقيق من قوات الأمن.

ولم يذكر بيان جيش الاحتلال ما إذا كان الشابان قد نجحا في اجتياز السياج من الجزء الجنوبي من الأراضي الفلسطينية عندما تم أسرهما، وفق موقع قناة (آي 24) الإسرائيلية.

واعتقل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين على الحدود مع غزة خلال الأشهر الماضية بزعم محاولة التسلل إلى إسرائيل.

وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيي القطاع من دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر وتسميها “المنطقة العازلة”، كما تطلق النار أو تعتقل كل من يوجَد فيها.

وفي السياق، أفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنًا من رام الله، صباح الأحد.

وفي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، تستمر المواجهات مع قوات الاحتلال حيث أصيب، مساء السبت، شاب بالرصاص الحي ووقعت العشرات من حالات الاختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع.

وأعاقت قوات الاحتلال حركة المواطنين على حاجز عسكري نصبته على مدخل قرية مسلية، وكثفت من وجودها العسكري جنوبي جنين.