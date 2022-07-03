بإمكانيات مميزة.. تركيا تنجح في إطلاق صاروخ “أطمجه” المضاد للسفن (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية نجاح إجراء تجربة لإطلاق صاروخ (أطمجه) الموجّه عبر منظومة متنقلة للمرة الأولى.

وأوضحت الوزارة على تويتر أن الصاروخ أصاب هدفا في البحر بنجاح بعد إطلاقه من البر عبر منظومة متنقلة.

ونشرت الوزارة لقطات مصورة استعرضت خلالها المنظومة المتنقلة، موضحة أن التجربة أجريت في البحر الأسود.

Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi. pic.twitter.com/qvilmitPSo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2022

ويتمتع الصاروخ (أطمجه) بإمكانية إعادة ضبطه على هدف جديد بعد إطلاقه ويبلغ مداه 220 كيلومترًا، كما يتميز بدقته العالية في إصابة الأهداف من خلال إمكانية تخطيط مهام ثلاثي الأبعاد.

وكتب رئيس الصناعة الدفاعية إسماعيل دمير حول صواريخ (أطمجة) على تويتر “بينما كانت صواريخ كروز (سوم أطمجة تشاكير) في طريقها، قررت (أطمجة) الطيران من الأرض إلى البحر”

وتابع “تهانينا لشركة روكسان، تهانينا لجميع أصحاب المصلحة، حظا سعيدا لقواتنا المسلحة”.

SOM-Atmaca-Çakır seyir füzelerimiz yola devam ederken, karadan denize uçmaya karar verdi Atmaca…🇹🇷🚀 Tebrikler Roketsan’a, tebrikler tüm paydaşlara 👏👏👏 Silahlı kuvvetlerimize hayırlı olsun! https://t.co/z7MrmzYSJL — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 2, 2022

وعملت شركة روكيتسان التركية على تطوير صواريخ (أطمجة) المضادة للسفن من خلال عدة درسات.

وقامت الشركة بتسليم صاروخ (أطمجة) المضاد للسفن والذي طورته بموارد وطنية إلى قيادة القوات البحرية التركية هذا العام، بعد أن كرست المزيد من العمل على تكوينات الصاروخ المختلفة لتحقق تقدما جديدا.