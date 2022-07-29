لحظة مرعبة.. سقوط شاشة عرض عملاقة على راقصين في هونغ كونغ (فيديو)

شهد حفل لفرقة (ميرور) الموسيقية في هونغ كونغ، الخميس، سقوط شاشة عرض عملاقة كانت معلقة فوق المسرح على الراقصين، مما تسبب في إصابات بين أعضاء الفرقة.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي لحظة سقوط شاشة العرض خلال تأدية أنسون لو وإيدان لوي العضوين في فرقة (ميرور) مجموعة من الحركات الاستعراضية مع عشرات الراقصين على خشبة المسرح.

BREAKING: Large screen collapses during concert by boy band Mirror at the Hong Kong Coliseum, injuring multiple people pic.twitter.com/XrWQky9PGx — BNO News (@BNONews) July 28, 2022

ورصدت المقاطع المصورة اللحظات التي مالت فيها الشاشة العملاقة وسقطت فجأة، وبدا أنها أصابت راقصة واحدة في رأسها وجسمها وانقلبت على راقصة أخرى، وسط حالة من الرعب والصراخ انتابت الجمهور.

#BREAKING: A live performance by Hong Kong boy band Mirror was cut short after a screen fell and struck dancers below, at least 2 injured. pic.twitter.com/cTnLxSNhAt — X-Money (@TheRealXMoney) July 28, 2022

وهرع أعضاء الفرقة والعاملين بالمسرح نحو المصابتين لتقديم المساعدة اللازمة، حيث تدخلت الفرق الطبية وتم نقلهما إلى المستشفى على الفور.

وقالت الشرطة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إنها تلقت بلاغا بشأن الحادث، وإن سقوط الشاشة أدى إلى إصابة خمس راقصات ثلاث منهن إصاباتهن طفيفة.

وأفاد المستشفى بأن إحدى الراقصتين في حالة خطيرة والأخرى حالتها مستقرة، أما الثلاث الأخريات فقد كنّ في حالة صدمة لكنهنّ لم يحتجن إلى علاج طبي.

وتسبب سقوط الشاشة العملاقة في توقف الحفل الموسيقي وطُلب من الجمهور مغادرة المكان، وفق صحيفة (الغارديان) البريطانية.

وجاء حادث سقوط الشاشة بعد سلسلة من الحوادث في حفلات فرقة (ميرور) الموسيقية، حيث تعرض فرانكي لوي أحد أعضاء (ميرور) لحادث آخر الثلاثاء الماضي، حيث سقط من حافة المسرح أثناء إلقاء خطابه.

وتم إطلاق عريضة عبر الإنترنت حول قضايا السلامة في حفلات فرقة (ميرو) الموسيقية، وحصلت منذ ذلك الحين على أكثر من 13000 توقيع من المعجبين، وفق المصدر ذاته.

وحثت العريضة المنظمين على ضمان سلامة أعضاء الفرقة والراقصين والامتناع عن استخدام آليات المسرح أو المنصات المرتفعة غير الضرورية.

ويُشار إلى أن فرقة (ميرور) مؤلفة من 12 عضوا، وقد زادت شعبيتها في هونغ كونغ خلال السنوات الأخيرة، وحشدت عشرات الآلاف من المعجبين بها.