لحظة مرعبة.. سقوط شاشة عرض عملاقة على راقصين في هونغ كونغ (فيديو)

شهد حفل لفرقة (ميرور) الموسيقية في هونغ كونغ، الخميس، سقوط شاشة عرض عملاقة كانت معلقة فوق المسرح على الراقصين، مما تسبب في إصابات بين أعضاء الفرقة.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي لحظة سقوط شاشة العرض خلال تأدية أنسون لو وإيدان لوي العضوين في فرقة (ميرور) مجموعة من الحركات الاستعراضية مع عشرات الراقصين على خشبة المسرح.

BREAKING: Large screen collapses during concert by boy band Mirror at the Hong Kong Coliseum, injuring multiple people pic.twitter.com/XrWQky9PGx

ورصدت المقاطع المصورة اللحظات التي مالت فيها الشاشة العملاقة وسقطت فجأة، وبدا أنها أصابت راقصة واحدة في رأسها وجسمها وانقلبت على راقصة أخرى، وسط حالة من الرعب والصراخ انتابت الجمهور.

#BREAKING: A live performance by Hong Kong boy band Mirror was cut short after a screen fell and struck dancers below, at least 2 injured. pic.twitter.com/cTnLxSNhAt

— X-Money (@TheRealXMoney) July 28, 2022