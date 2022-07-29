ضمن الأغلى على الإطلاق.. بيع هيكل ديناصور عمره 77 مليون سنة بـ 6.1 ملايين دولار (فيديو)

بيع هيكل عظمي كامل لديناصور من نوع غورغوصور ينتمي إلى عائلة (تي-ريكس) بـ6.1 ملايين دولار، ضمن مزاد نظمته دار سوذبيز في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويعد هذا الهيكل “أحد أغلى الديناصورات التي بيعت ضمن المزادات على الإطلاق”، حسب ما أعلنته دار سوذبيز.

وعاش الغورغوصور قبل أكثر من 77 مليون سنة، وعُثر عليه عام 2018 في التشكيل الجيولوجي لنهر جوديث بولاية مونتانا الأمريكية، وكان في حوزة جهات خاصة قبل أن تحصل عليه الدار.

Measuring 10 feet tall and 22 feet long, meet the first ever #Gorgosaurus skeleton to be offered at auction. 🦖 Watch as our #Dinosaur is put together in our #SothebysNewYork galleries, open for viewing 21 July ahead of its sale in our #GeekWeek auction 28 July. pic.twitter.com/dqR9oIUh16 — Sotheby's (@Sothebys) July 5, 2022

ويبلغ ارتفاع الغورغوصور نحو ثلاثة أمتار وطوله 6.7 أمتار، وطرحته دار المزادات بسعر تقديري يتراوح بين 5 و8 ملايين دولار.

ويشار إلى أن السعر الذي حصل عليه هيكل الغورغوصور أقل بكثير من السعر الخاص بالتيرانوصور ريكس الذي بيع بـ31.8 مليون دولار في مزاد نُظم سنة 2020 في نيويورك.

Unlike most dinosaur specimens that have come to market before, the buyer of this Gorgosaurus will also get to name it! pic.twitter.com/VcjbV7ugc3 — Sotheby's (@Sothebys) July 20, 2022

ويعتبر الغورغوصور أحد أقارب الديناصورات تي-ريكس من عائلة التيرانوصوريات (السحالي الطاغية)، ولكنه يسبقه بحوالي 10 ملايين سنة حيث كان أصغر من سلفه ريكس الذي نما ليصل طوله إلى 40 قدمًا وارتفاعه إلى 12 قدما.

وأوضحت رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية لدى دار المزادات (كاساندرا هاتون) في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء أن كل الغورغوصورات تقريبا التي عُثر عليها موجودة في المتاحف، أما هذا الهيكل العظمي “فهو الوحيد الذي يمكن شراؤه”.

وبدأت المزايدة عبر الإنترنت في 20 يوليو/تموز الجاري، وانتهت بمزاد مباشر الخميس، ولم تكشف دار سوذبيز لوسائل الإعلام عن هوية المشتري.

وشهدت حركة بيع هياكل الديناصورات رواجا كبيرا خلال السنوات الماضية، مما آثار قلق العلماء على إمكانية عرضها في المتاحف أمام الجمهور أو الاستفادة منها في الأبحاث العلمية.