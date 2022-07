ضمن الأغلى على الإطلاق.. بيع هيكل ديناصور عمره 77 مليون سنة بـ 6.1 ملايين دولار (فيديو)

بيع هيكل عظمي كامل لديناصور من نوع غورغوصور ينتمي إلى عائلة (تي-ريكس) بـ6.1 ملايين دولار، ضمن مزاد نظمته دار سوذبيز في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويعد هذا الهيكل “أحد أغلى الديناصورات التي بيعت ضمن المزادات على الإطلاق”، حسب ما أعلنته دار سوذبيز.

وعاش الغورغوصور قبل أكثر من 77 مليون سنة، وعُثر عليه عام 2018 في التشكيل الجيولوجي لنهر جوديث بولاية مونتانا الأمريكية، وكان في حوزة جهات خاصة قبل أن تحصل عليه الدار.

Measuring 10 feet tall and 22 feet long, meet the first ever #Gorgosaurus skeleton to be offered at auction. 🦖

Watch as our #Dinosaur is put together in our #SothebysNewYork galleries, open for viewing 21 July ahead of its sale in our #GeekWeek auction 28 July. pic.twitter.com/dqR9oIUh16

— Sotheby's (@Sothebys) July 5, 2022