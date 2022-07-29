روسيا تتهم أوكرانيا بقتل 40 أسير حرب بهجوم صاروخي على سجن في دونيتسك

اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بقصف سجن في منطقة يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو في دونيتسك بصواريخ هيمارس أمريكية الصنع اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 40 أسير حرب أوكرانيًّا وإصابة 75 آخرين.

وفي إفادة يومية قالت وزارة الدفاع إن “ضربة صاروخية من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة الأمريكي الصنع (هيمارس) نُفّذت على مركز للاحتجاز قبل المحاكمة في منطقة تجمع أولينيفكا السكني، حيث يُحتجز أسرى حرب من الجيش الأوكراني بينهم مقاتلون من كتيبة آزوف”.

وأضافت أنه نتيجة للضربة “قُتل 40 أسير حرب أوكرانيًّا وأُصيب 75 آخرون”، كما أُصيب 8 من موظفي السجن.

وبحسب الوزارة يقع السجن قرب بلدة أولينيفكا (أيلونوفكا بالروسية) على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غرب دونيتسك عاصمة المنطقة الانفصالية الموالية لموسكو التي تحمل الاسم نفسه.

وأكدت الوزارة أن “هذا الاستفزاز الشائن يهدف إلى تخويف الجنود الأوكرانيين وثنيهم عن الاستسلام”، مؤكدة أن من بين أسرى الحرب الأوكرانيين أفراد من كتيبة آزوف التي دافعت عن منشأة أزوفستال الصناعية في مدينة ماريوبول الساحلية.

وتعتبر روسيا الوحدة العسكرية السابقة -التي كانت مرتبطة بجماعات يمينية متطرفة- منظمة من النازيين الجدد.

وبعد أسابيع من الحصار والمقاومة في منشأة أزوفستال -آخر معاقل ماريوبول- استسلم نحو 2500 مقاتل أوكراني في مايو/أيار الماضي، وقالت السلطات الروسية إنهم سيُسجنون في أولينيفكا.

وأثبتت راجمات الصواريخ من طراز (هيمارس) -التي سلمتها الولايات المتحدة إلى كييف- فعاليتها ضد مواقع الجيش الروسي في الأسابيع الأخيرة.

هجوم روسي على محطة للنقل العام

من ناحية أخرى، قال حاكم إقليمي إن 4 أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب 7 بهجوم صاروخي روسي على مدينة ميكولايف جنوبي شرق أوكرانيا اليوم الجمعة.

وذكر (فيتالي كيم) حاكم منطقة ميكولايف على تطبيق تيليغرام أن بعض الجرحى كانوا قرب محطة للنقل العام.

وأشار في مرحلة أولى إلى مقتل 4 أشخاص لكنه أوضح في حصيلة جديدة أن القتلى 5 والجرحى 7، واتهم القوات الروسية “بقصف المدينة خلال النهار عندما يكون الجميع منهمكين بأشغالهم”.

تطورات أخرى

وقُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وأصيب 19 آخرون بجروح في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، وفق ما أفادت به الرئاسة الأوكرانية في تقريرها الصباحي.

وفي مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد، قُتل شخص على الأقل وجرح 7 آخرون بحسب المصدر نفسه.

من جانبه أعلن حاكم منطقة لوهانسك (سيرغي غايداي) أن القوات الأوكرانية تتصدى لـ6 هجمات روسية شرقي البلاد.

وأوضح عبر تلغرام “فرق استطلاع العدو تحاول إيجاد ثغرات في دفاعنا وتهاجم من جوانب مختلفة وتستعين بالطيران في مرات عدة”.

من جهة أخرى، دمّر الجيش الأوكراني محطة في بلدة (بريليفكا) الواقعة على بعد 45 كيلومترا جنوب شرق منطقة خيرسون جنوبي البلاد، في مسعى لعرقلة إمدادات الجيش الروسي، وفق النائب المحلي (سيرغي خلان) عبر فيسبوك.