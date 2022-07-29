حميدتي: أجهزة أمنية متورطة في الصراع الموجود في السودان

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، أن بعض الأجهزة الأمنية لها دور في الصراع الموجود حاليا في كل السودان.

وأقرّ نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) بانهيار الدولة في السودان، وعزا ذلك إلى عدم وجود الإمكانيات.

وقال في لقاء على برنامج (مؤتمر إذاعي) بالإذاعة السودانية اليوم الجمعة “الدولة منهارة وليس لديها أي إمكانيات، لدينا مشكلة موارد حقيقية”.

وأضاف محمد حمدان دقلو في حديثه، أن “هناك بعض المواطنين استغلوا الحرية بعد التغيير لنشر الفوضى”.

وقال حميدتي إن مجلس السيادة السوداني “وضع يديه على جذور المشاكل، إلا أن هناك جهات لا تريد تحقيق السلام في البلاد”، دون أن يسمها.

الوضع في دارفور

وقال حميدتي إن إقليم دارفور يفتقد مقومات الحياة، مضيفا أنه لا وجود لتهجير قسري في إقليم دارفور.

وذكر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أن ولاية غرب دارفور بها 950 ألف لاجئ، مشيرا إلى أن مواطني دارفور يطالبون بالتنمية.

اتفاقية السلام

وفيما يخص اتفاقية السلام في جوبا، أشار حميدتي إلى أن البعض لا يلتزم باتفاق السلام، موضحا أن “هناك حركات مسلحة أظهرت سلوكيات غير منضبطة وخالفت القانون”.

واتهم نائب رئيس مجلس السيادة (حركة تمازج) بالتورط في هذه الأحداث.

وقال حميدتي إن “حدودنا مع ليبيا بها ثغرات كثيرة وتحتاج إلى مزيد من التأمين لمنع الجريمة العابرة”.

النيل الأزرق

وحول النزاع الذي شهده إقليم النيل الأزرق في الآونة الأخيرة قال حميدتي إن مشكلة النيل الأزرق حول النِّظارة وقال إنه “لا يحق لأحد أن يعطي نظارة في أرض ليست ملكا له”.

وشدد حميدتي على ضرورة فرض هيبة الدولة لمنع الفوضى هناك، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع صلح بين قبائل النيل الأزرق قريبا.