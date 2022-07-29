تركيا.. إيرادات السياحة ترتفع بنسبة 190% خلال الربع الثاني من 2022

شهد قطاع السياحة في تركيا رواجا كبيرا خلال الأشهر الماضية، حيث بلغت إيرادات السياحة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران الماضيين، 8 مليارات و717 مليونا و103 آلاف دولار أمريكي.

وارتفعت إيرادات تركيا من قطاع السياحة في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 190.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

Turizm İstatistikleri, II. Çeyrek: Nisan-Haziran 2022

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %190,2 arttı

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وجاءت 83.8% من هذه الإيرادات عن طريق الزوار الأجانب و16.2% عن طريق المغتربين، وفق بيانات لهيئة الإحصاء التركية نشرت الجمعة.

وفي هذا السياق، قفز عدد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا في يونيو الماضي بنسبة 145% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عدد الزوار الأجانب 5.015 ملايين في يونيو الماضي.

ويأتي هذا بالمقارنة مع 2.048 مليون سائح أجنبي في يونيو 2021 و215 ألفا في يونيو 2020.

وعكست هذه الأرقام استمرار الانتعاش القوي لقطاع السياحة بعد جائحة كورونا حين بدأت تركيا في مارس/ آذار 2020 الحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أشارت في إحصائها المنشور الجمعة، إلى أن 70.4% من الزوار الأجانب قدموا إلى تركيا من أجل الرحلات والترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية، و14.8% من أجل زيارة الأقارب والأصدقاء و6.7% من أجل التسوق.

يشار إلى أنه خلال االنصف الأول من العام الحالي، ارتفع عدد الزوار الأجانب بنسبة 186% ليصل إلى 16.365 مليون في وتيرة تتوافق تقريبا مع مستويات ما قبل الجائحة عام 2019.

وأفادت تقارير رسمية تركية في بداية العام الحالي بأن قيمة الإنفاق الشخصي للسياح وصلت إلى 4 مليارات و852 مليونا و137 ألف دولار، في حين بلغ قيمة أجور الجولات السياحة 602 مليون و350 ألف دولار، وفق وكالة الأناضول التركية الرسمية.