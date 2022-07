“بأعصاب باردة كالثلج”.. لاعب يسدد ضربة جزاء على طريقة “بانينكا” في بطولة أمريكية (فيديو)

نفّذ اللاعب الجمايكي ماليك فوستر ركلة ترجيح على طريقة “بانينكا” الشهيرة بشكل مذهل، في مباراة فريقه ساكرامينتو ريببلك ضد سبورتنج كانساس سيتي بالدور نصف النهائي من كأس رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، أمس الخميس.

وتقدم فوستر لتسديد الركلة الرابعة لفريقه وعانقت الكرة الشباك بشكل مميز، وأشاد حساب البطولة -عبر تويتر- بالهدف.

وعلّق نادي ريببلك على فيديو الهدف المميز للاعبه، قائلًا “هذا الرجل أعصابه باردة كالثلج”.

That man Maalique is ICE COLD. https://t.co/BQEegnZ0TE — Republic FC (@SacRepublicFC) July 28, 2022

وتشتهر التسديدة حاليًا باسم بانينكا نسيبة إلى التشيكي أنطونين بانينكا الذي كان أول من نفّذها أمام ألمانيا في بطولة أوربا 1976، وتعتمد الركلة الشهيرة على تسديد كرة ساقطة بشكل ضعيف في منتصف المرمى على افتراض أن الحارس سيتجه بقوة ناحية اليمين أو ناحية اليسار.

وأشادت حسابات رياضية ومغردون ببرودة الأعصاب التي أظهرها اللاعب عند تنفيذ ركلة الجزاء الرابعة لفريقه رغم أهميتها.

وعلّق حساب برنامج “Men in Blazers” الأمريكي الرياضي، واصفًا أعصاب اللاعب لحظة التنفيذ بأنها “أكثر برودة من أظافر الدب القطبي”، بينما وصف أحد المحللين الرياضيين الأمريكيين تنفيذ ركلة الجزاء بهذه الطريقة بـ”التحفة الرائعة”.

🧊COOLER THAN A POLAR BEAR'S TOENAILS🧊 Scenes from last night's @opencup semi-final shootout. @SacRepublicFC's Maalique Foster with a Panenka/@StephenCurry30 cele combo.🤯😴@USLChampionship Sacramento went on to defeat Sporting KC of MLS to advance to the final.❤️ https://t.co/jZ7fMOlCy1 — Men in Blazers (@MenInBlazers) July 28, 2022

Congratulations @SacRepublicFC on reaching the US Open Cup final after beating SKC in penalties…including this masterpiece of beautiful arrogance. First non-MLS team to reach the final since 2008. 🇺🇸⚽️ pic.twitter.com/mwUlL9UwwX — Alexi Lalas (@AlexiLalas) July 28, 2022

يذكر أن الفريقين تعادلا في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بلا أهداف، ليلعبا ركلات ترجيح انتهت بفوز فريق فوستر بنتيجة (5-4)، ووصوله إلى نهائي البطولة المحلية.