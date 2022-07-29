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“بأعصاب باردة كالثلج”.. لاعب يسدد ضربة جزاء على طريقة “بانينكا” في بطولة أمريكية (فيديو)

اللاعب الجمايكي ماليك فوستر
اللاعب الجمايكي ماليك فوستر (مواقع التواصل)
29/7/2022-|آخر تحديث: 29/7/202208:02 PM (مكة المكرمة)

نفّذ اللاعب الجمايكي ماليك فوستر ركلة ترجيح على طريقة “بانينكا” الشهيرة بشكل مذهل، في مباراة فريقه ساكرامينتو ريببلك ضد سبورتنج كانساس سيتي بالدور نصف النهائي من كأس رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، أمس الخميس.

وتقدم فوستر لتسديد الركلة الرابعة لفريقه وعانقت الكرة الشباك بشكل مميز، وأشاد حساب البطولة -عبر تويتر- بالهدف.

وعلّق نادي ريببلك على فيديو الهدف المميز للاعبه، قائلًا “هذا الرجل أعصابه باردة كالثلج”.

وتشتهر التسديدة حاليًا باسم بانينكا نسيبة إلى التشيكي أنطونين بانينكا الذي كان أول من نفّذها أمام ألمانيا في بطولة أوربا 1976، وتعتمد الركلة الشهيرة على تسديد كرة ساقطة بشكل ضعيف في منتصف المرمى على افتراض أن الحارس سيتجه بقوة ناحية اليمين أو ناحية اليسار.

وأشادت حسابات رياضية ومغردون ببرودة الأعصاب التي أظهرها اللاعب عند تنفيذ ركلة الجزاء الرابعة لفريقه رغم أهميتها.

وعلّق حساب برنامج “Men in Blazers” الأمريكي الرياضي، واصفًا أعصاب اللاعب لحظة التنفيذ بأنها “أكثر برودة من أظافر الدب القطبي”، بينما وصف أحد المحللين الرياضيين الأمريكيين تنفيذ ركلة الجزاء بهذه الطريقة بـ”التحفة الرائعة”.

يذكر أن الفريقين تعادلا في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بلا أهداف، ليلعبا ركلات ترجيح انتهت بفوز فريق فوستر بنتيجة (5-4)، ووصوله إلى نهائي البطولة المحلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند