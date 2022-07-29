بأكثر من 3 ملايين دولار.. جوني ديب يبيع رسوما نفذها بالكمبيوتر

باع الممثل الأمريكي جوني ديب، أمس الخميس، بنحو ثلاثة ملايين جنيه إسترليني (أكثر من 3.5 ملايين دولار) مجموعة رسوم نفذها بالكمبيوتر تمثل عددًا من نجوم هوليوود وموسيقى الروك.

وكتب ديب الخميس في صفحته عبر إنستغرام أنّ شركة (كاسل فاين أرت) التي تدير شبكة صالات عرض بريطانية تولت عرض رسومه للبيع عبر الإنترنت.

وذكرت (كاسل فاين أرت) أنّ مجموعة الرسوم التي تحمل عنوان “فرندز آند هيروز” (أصدقاء وأبطال) هي بمثابة شهادة “عن الأشخاص الذين عرفهم جوني ديب جيدًا وأولئك الذين ألهموه في عمله كذلك”.

ونقلت “كاسل فاين أرت” عن ديب قوله “رسومي حاضرة جدًّا في حياتي لكنني احتفظت بها لنفسي وقيّدت نفسي. ما من أحد يفترض أن يقيّد نفسه”.

ومن بين الذين رسمهم جوني ديب المغني الأمريكي بوب ديلان والممثلة البريطانية الأميركية إليزابيث تايلور والممثل الأمريكي آل باتشينو والمغني البريطاني كيث ريتشاردز.

وأشارت “كاسل فاين أرت” إلى أنّ طلبات شراء رسوم ديب انهالت على موقعها الإلكتروني الذي يعرض 780 عملًا للبيع، وقد بيع الرسم الواحد بنحو 4800 دولار، في حين بلغ ثمن أربعة رسوم ضمن إطار واحد نحو 18200 دولار.

وكان نجم هوليود جوني ديب قد ربح في يونيو/حزيران الماضي دعوى تشهير رفعها على زوجته السابقة أمبير هيرد (36 عاما) وحصل على حكم يلزم الممثلة بدفع تعويضات له قيمتها عشرة ملايين دولار.