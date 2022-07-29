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المفوضية الأوربية تحقق في اختراق ببرنامج تجسس إسرائيلي لهواتف كبار مسؤوليها

أحد فروع مبنى شركة الإنترنت الإسرائيلية "إن إس أو" في صحراء عربة (غيتي - أرشيف)
29/7/2022

كشفت المفوضية الأوربية أنها وجدت إشارات على اختراق هواتف بعض كبار مسؤوليها ببرنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، بحسب ما ذكرت رسالة من مسؤول أوربي كبير.

وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوربي (ديدييه ريندرز) في رسالة موجهة إلى النائبة الهولندية بتاريخ 25 يوليو/تموز، إن شركة آبل أبلغته في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021 باختراق محتمل لهاتفه المحمول بواسطة برنامج بيغاسوس.

وكانت شركة (إن إس أو) المنتجة لبرنامج التجسس ومقرها إسرائيل مثار جدل العام الماضي بعد أن كشفت وسائل إعلام عن استهداف حكومات لمعارضين بهذا البرنامج القادر على تشغيل كاميرات وميكروفونات الهواتف المحمولة وسرقة بياناتها بدون علم أصحابها.

وقال مفوض العدل الأوربي في رسالته إن تحقيقا داخليا أجري لم يتوصل إلى “إثبات نجاح بيغاسوس في اختراق الأجهزة سواء الشخصية أو المهنية” الخاصة به أو بمسؤولين آخرين في الاتحاد الأوربي.

لكنّه أضاف أن “عمليات فحص عدة لأجهزة أدت إلى اكتشاف إشارات على حدوث اختراقات”، وقال إنه “من المستحيل أن تنسب هذه الإشارات إلى مرتكب معين بشكل مؤكد”.

ولأسباب أمنية لم تعط الرسالة مزيدا من التفاصيل حول نتيجة تحقيق المفوضية الذي لا يزال مستمرا.

رسم توضيحي لهاتف محمول مع شعار الشركة الإسرائيلية (غيتي)

استخدام “للأمن القومي”

والنائبة الهولندية (صوفي أنئيت فالد) عضو في لجنة تحقيق في البرلمان الأوربي تنظر في اتهامات باستخدام البرنامج من قبل حكومات التكتل، ولا سيما في المجر وبولندا وإسبانيا.

وتعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الشهر الماضي بتشديد الرقابة على الأجهزة الأمنية في البلاد بعد فضيحة استخدام برنامج بيغاسوس لاختراق هواتف كبار السياسيين.

وكان مختبر (سيتزن لاب) الكندي المختص بأمن الإنترنت أول من سلط الضوء على برنامج بيغاسوس في أبريل/نيسان عندما كشف عن استخدامه لاختراق هواتف 60 شخصا مرتبطين بالحركة الانفصالية الكاتالونية.

وقال مفوض العدل الأوربي إن اللجنة أرسلت طلبات للحصول على مزيد من المعلومات إلى المجر وبولندا وإسبانيا بشأن استخدامها لبيغاسوس.

وردت بودابست ووارسو بأن استخدام البرنامج كان لأسباب مشروعة تتعلق بالأمن القومي.

المصدر : الفرنسية