المفوضية الأوربية تحقق في اختراق ببرنامج تجسس إسرائيلي لهواتف كبار مسؤوليها

كشفت المفوضية الأوربية أنها وجدت إشارات على اختراق هواتف بعض كبار مسؤوليها ببرنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، بحسب ما ذكرت رسالة من مسؤول أوربي كبير.

وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوربي (ديدييه ريندرز) في رسالة موجهة إلى النائبة الهولندية بتاريخ 25 يوليو/تموز، إن شركة آبل أبلغته في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021 باختراق محتمل لهاتفه المحمول بواسطة برنامج بيغاسوس.

وكانت شركة (إن إس أو) المنتجة لبرنامج التجسس ومقرها إسرائيل مثار جدل العام الماضي بعد أن كشفت وسائل إعلام عن استهداف حكومات لمعارضين بهذا البرنامج القادر على تشغيل كاميرات وميكروفونات الهواتف المحمولة وسرقة بياناتها بدون علم أصحابها.

While many are familiar with Israel as a centre of spyware vendors, @jsrailton notes this is expanding to include other areas, such as Cyprus, Bulgaria, and Macedonia.

