“الأسوأ في التاريخ الحديث”.. 8 قتلى جراء فيضانات بولاية كنتاكي الأمريكية (فيديو)

لقي ثمانية أشخاص على الأقلّ حتفهم في أعقاب هطل أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات جارفة، أمس الخميس شرقي ولاية كنتاكي الأمريكية، وصفها حاكم الولاية بأنها “أسوأ فيضانات في التاريخ الحديث”.

وقال الحاكم آندي بشير إن هذه الفيضانات “مدمّرة ومميتة” وهي “الأسوأ في التاريخ الحديث”، في وقتٍ لا يزال فيه عدد المفقودين غير معروف ويُتوقّع هطل أمطار غزيرة حتّى مساء اليوم الجمعة.

وأضاف الحاكم “في الوقت الحالي، أستطيع تأكيد ما لا يقلّ عن ثماني وفيات، لكن يبدو أنّ هذا العدد يتزايد ساعة بعد ساعة”.

The floodwaters are devastating in Eastern Kentucky, and it is going to get worse over the next few days. Praying for our loved ones in the path of the flood. We will do all we can to help.pic.twitter.com/v0uKtW3YTX — Charles Booker (@Booker4KY) July 28, 2022

وفي مدينة جاكسون بالولاية، تحوّلت بعض الطرق إلى أنهار، وظهرت سيّارات كثيرة مهجورة في شوارع المدينة، أما في أسفل الوديان الصغيرة المحاطة بغابات فقد غطت المياه الموحلة الأراضي، حتى إنه في بعض المناطق كانت تظهر أسقف المباني وقمم الأشجار فقط.

وفي ظلّ هذه الظروف، لجأ كثير من السكّان إلى أسطح منازلهم في انتظار إنقاذهم، وقال حاكم الولاية لقناة تلفزيونيّة محلّية إنّه تمّ إجلاء ما بين 20 و30 شخصًا عن طريق الجوّ.

Just devastating. Drone video shows homes, vehicles, and businesses completely covered by flood waters in Hindman, Kentucky. #KYwx pic.twitter.com/EMgUNk5YBT — FOX Weather (@foxweather) July 28, 2022

وتساقط في أجزاء من ولاية كنتاكي حوالي 20 سنتمترًا من الأمطار في غضون 24 ساعة، ويُتوقّع هطل مزيدٍ من الأمطار حتّى مساء الجمعة، وسط استمرار حالة التأهّب.

وأعلن حاكم الولاية حالة الطوارئ في عدد من المقاطعات، في حين نُشرت أربع مروحيّات تابعة للحرس الوطني إضافة إلى قوارب مطّاط للمساعدة على عمليّات الإغاثة.

وبالقرب من مدينة جاكسون، عمل بعض رجال الإنقاذ على إجلاء سكّان ارتدوا سترات نجاة في قارب صغير من منطقة فاض فيها نهر كنتاكي بشكل كبير وغمر منازل عدة بعشرات السنتمترات من المياه.

As more flood footage comes in from Kentucky, even more heavy rain is expected into the night. Take the nighttime flooding seriously and heed emergency officials warnings. #kywx pic.twitter.com/BFGmwBXJPn — WeatherNation (@WeatherNation) July 29, 2022

وقال الحاكم إنّ عدد المفقودين غير معروف “لأننا ما زلنا لا نستطيع الوصول إلى أماكن معيّنة” بسبب التيّارات القويّة، وكان قد أشار في وقتٍ سابق إلى أنّ “الكثير من الناس بحاجة إلى المساعدة. ونحن نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى كلّ واحد منهم”.

لكنّه أقرّ بأنّ “الوضع صعب” وقال إن “مئات الأشخاص سيفقدون منازلهم وسيكون هذا حدثًا لا يتطلّب شهورًا فحسب، بل ربّما سنوات حتّى تتمكّن العائلات من إعادة البناء والتعافي”، وأشار إلى أن نحو 25 ألف شخص في الولاية كانوا بلا كهرباء أمس الخميس وبعضهم بلا مياه جارية.

وأحيط الرئيس جو بايدن علمًا بالوضع، وفق ما أعلنته المتحدّثة باسمه كارين جان بيار، ومن المقرّر أن تتوجّه رئيسة وكالة إدارة الكوارث الأمريكيّة إلى هناك اليوم الجمعة.

ومع الاحترار المناخي العالمي الناجم عن النشاط البشري، أصبحت الأجواء تحوي كميات أكبر من البخار، مما يزيد من خطر نزول أمطار غزيرة بحسب علماء. وقد تتسبب هذه الأمطار -إذا ما اقترنت بعوامل أخرى مرتبطة بالتخطيط العمراني- في حدوث فيضانات.