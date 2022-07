“الأسوأ في التاريخ الحديث”.. 8 قتلى جراء فيضانات بولاية كنتاكي الأمريكية (فيديو)

لقي ثمانية أشخاص على الأقلّ حتفهم في أعقاب هطل أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات جارفة، أمس الخميس شرقي ولاية كنتاكي الأمريكية، وصفها حاكم الولاية بأنها “أسوأ فيضانات في التاريخ الحديث”.

وقال الحاكم آندي بشير إن هذه الفيضانات “مدمّرة ومميتة” وهي “الأسوأ في التاريخ الحديث”، في وقتٍ لا يزال فيه عدد المفقودين غير معروف ويُتوقّع هطل أمطار غزيرة حتّى مساء اليوم الجمعة.

وأضاف الحاكم “في الوقت الحالي، أستطيع تأكيد ما لا يقلّ عن ثماني وفيات، لكن يبدو أنّ هذا العدد يتزايد ساعة بعد ساعة”.

The floodwaters are devastating in Eastern Kentucky, and it is going to get worse over the next few days.

Praying for our loved ones in the path of the flood. We will do all we can to help.pic.twitter.com/v0uKtW3YTX

— Charles Booker (@Booker4KY) July 28, 2022