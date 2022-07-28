نشطاء يطلقون مبادرة لمساعدة المحجبات على إيجاد فرص عمل في فرنسا

أطلق ناشطون مناهضون للإسلاموفوبيا في فرنسا منصة “جوب حجاب” (JOB HIJAB) من أجل مساعدة المحجبات في البلاد على إيجاد فرص عمل وسط التضييقات على ارتداء الحجاب بالبلاد.

ولاقت هذه المبادرة استحسان بعض المغردات عبر تويتر، إذ أكدوا أنها فكرة جيدة وسط ما يحدث للمحجبات في البلاد، كما أشاروا إلى أن القائمين عليها يردّون على البريد المرسل لهم ويتواصلون بشكل جيد مع النساء المقبلات على الفكرة.

Salem Aleykouuum j’espère que vous comprendrez prenez soin de vous 🫶 pic.twitter.com/OSwPOJH2Pf — JOB HIJAB FRANCE (@jobhijab) July 23, 2022

وحول الهدف من هذه المبادرة قال حساب “جوب حجاب” عبر تويتر، إن هدفه هو مساعدة المحجبات في إيجاد فرص عمل وفرص تدريبية في مختلف المؤسسات أو الشركات التي تسمح بارتداء الحجاب.

وأضاف الحساب أنه يساعد المحجبات أيضًا في كتابة السيرة الذاتية بشكل مهني تزيد من فرصهم في دخول عالم العمل.

وأطلقت المنصة حملة تبرعات من أجل تطوير عملها وإنشاء تطبيق خاص بها يسهل نشر فرص العمل والوصول إلى الفئة المستهدفة بشكل أفضل.

JOB HIJAB FRANCE en quelques images ; N’hésitez pas à partagez nous suivre etc BaarakaAlalh u fikoum https://t.co/GsnlTgutBa pic.twitter.com/YhsUxblSJC — JOB HIJAB FRANCE (@jobhijab) July 26, 2022

وتفاعل العديد من المحجبات مع المنصة؛ وقالت إحدى المغردات إن المنصة أتت في وقت تعاني فيه المحجبات من التنمر والتهميش، فيما ذكرت أخرى، أنه وجب تعميم نشاط المنصة والانفتاح أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي لتعميم الفائدة والمنفعة.

En plus elle est hyper disponible pour vous, elle répond à vos mails dans les minutes qui suivent, elle se donne à fond… les ingrates passez votre chemin et cherchez toutes seules https://t.co/A5vqshMAzT — 𝒾𝒾 (@MakiNutella) July 24, 2022

Trop belle initiative qu’Allah les récompenses https://t.co/crbhPBFmyP — Waldorf 🐿 (@Poupouilleeee) July 24, 2022

وجدير بالذكر أن النساء المحجبات يعانين في فرنسا مؤخرًا من كثرة التضييقات عليهن، خصوصًا بعد تعاظم قوى اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية التي شهدت لأول مرة صعود 89 نائبًا من التجمع الوطني.

وكانت محكمة العدل الأروبية التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ قضت العام الماضي بأن “منع ارتداء الحجاب الإسلامي في مكان العمل ليس تمييزيًا، بل على العكس يمكن أن يساعد في منع النزاعات الاجتماعية”.

وأضافت المحكمة أن الأمر ينطبق أيضًا على جميع الأديان في حال ارتداء رموز دينية لها.

وأوضحت المحكمة أنه وعلى الرغم من قرارها، فسيبقى على رب العمل الفصل في إثبات “الحاجة الحقيقية” للشركة أو المؤسسة في حظر الحجاب.