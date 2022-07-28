مصر.. حزن وصدمة بعد وفاة “أشيك بائع فريسكا” في حادث مروري

لقى يوسف راضي (32 عامًا) الشهير بلقب (أشيك بائع فريسكا) في مدينة الإسكندرية شمالي مصر حتفه بعد تعرضه لحادث مروري بطريق العلمين أثناء توجهه إلى عمله في منطقة الساحل الشمالي، ما تسبب في حالة حزن شديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشُيعت جنازة يوسف بعد ظهر اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من أهالي مدينته.

وتصدرت قصة يوسف منصات التواصل أكثر من مرة بفضل أناقته الشديدة خلال بيع الفريسكا (حلوى صيفية) على شواطئ الإسكندرية الساحلية.

وكان يوسف يعمل في مجال بيع الفريسكا منذ 18 عامًا بعد وفاة والده حتى حصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 في إدارة الأعمال، ثم عمل في خدمة العملاء لفترة في إحدى شركات الهاتف الجوال.

وقرر يوسف أن يطور مجال عمله الأساس في بيع الفريسكا بطريقة مختلفة، حيث كان يرتدي ملابس أنيقة وبدلات رسمية أحيانًا ما حقق له شهرة كبيرة، لينتقل بعدها للعمل في منطقة الساحل الشمالي خلال أشهر الصيف.

وتتوجه طبقات اجتماعية عدة من المجتمع المصري إلى الساحل الشمالي لتمضية الإجازة الصيفية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل بشكل واسع مع حادث وفاة يوسف معبرين عن شعورهم بالحزن والصدمة لوفاة الشاب المكافح.

وكتب حساب لفتاة تُدعى شيماء “الإسكندرية تودع الشاب يوسف السيد راضي أي حد كان بيمشي من شارع المعسكر الروماني يوميًا كان لازم يشوف ابتسامة جميلة شاب شيك جدًا كتير في سنه ما يقدروش يعملو إللي هو عمله”.

وعبَر حساب لشخص يدعي أمير عن حزنه “مصرع يوسف السيد أشيك بائع فريسكا بالإسكندرية عن عمر ٣٢ عامًا، في حادث مروري بطريق العلمين التابع لمحافظة مطروح، كان شاب جميل مكافح بشوش وله كلام كتير مؤثر، الله يرحمه ويسكنه الجنة”.

وأشار متابع آخر إلى مجهود يوسف الكبير الذي حاول من خلاله تحقيق النجاح والكسب الحلال من أجل زوجته وأطفاله الصغار.

وعلّق الصحفي عبد الفتاح بدوي “يوسف تخرج في كلية التجارة كما حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية بعد تخرجه لم ييأس من البحث عن عمل شريف وكسب حلال، فلجأ إلى المهنة التي ورثها عن والده”.

ووفق أرقام رسمية، لقي 7 آلاف شخص مصرعهم وأصيب نحو 57 ألفًا خلال حوادث طرق في مصر عام 2020.

وفي يوليو/تموز الماضي، أكدت النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2021، أن شهر يوليو كان هو الأعلى بين شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق، حيث بلغ عدد الإصابات نحو 4918 إصابة، بينما كان شهر ديسمبر/كانون الأول هو أقل الشهور، حيث بلغ 3710 إصابة عام 2021.

وعالميًّا، يلقى أكثر من مليون و350 ألف شخص حتفهم سنويًّا بسبب حوادث الطرق، ويعاني ما يتراوح بين 20 و50 مليون شخص إصابات غير قاتلة.

يوسف اشيك بائع فريسكا في مصر في محافظة اسكندرية اتوفى في حادث ادعوله بالرحمه والمغفره كان شاب مكافح وصبور واستحمل كتير عشان يعيش بالحلال وربنا يصبر اهله وزوجته واولاده 💔 pic.twitter.com/1N6uzGCGn7 — 𝗠𝗼𝗻𝘀𝗲𝗳 (@Ousssssa) July 27, 2022

البقاء لله وحده توفي اليوم الي رحمه الله اشيك وانظف واللطف بائع فريسكا في مصر كان مثال للشاب المكافح الذي يريد ان يثبت ان العمل شرف اي ان كان نوعه وعندما تؤديه بحب واهتمام يكون المرود قوي رحمه الله عليك اسكنك الله فسيح جناته 🥲 pic.twitter.com/vuH7YW54cQ — Nour alex (@Nouralex15) July 27, 2022