محمد عبو: سعيِّد أدخل تونس في مرحلة العبث السياسي والبلاد مقبلة على حراك غير مسبوق (فيديو)

قال محمد عبو المرشح الرئاسي السابق ومؤسس حزب التيار الديمقراطي إن الرئيس التونسي قيس سعيِّد أدخل تونس في مرحلة العبث السياسي.

وأضاف عبو خلال لقائه مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن قيس سعيّد “وضع قوانين غير قابلة للتطبيق، واستخدم ذريعة الاستفتاء على الدستور من أجل التحكم في دواليب الدولة والمجتمع، وأنه حان الوقت لإبعاده عن السلطة في أقرب الآجال”.

وقال إن البلاد مقبلة على “حراك شعبي قد لا تقوده الأحزاب السياسية ولكن تقوده المنظمات المدنية وعامة أبناء الشعب”.

وتابع “كنا خلال العشرية السابقة بصدد انتقال ديمقراطي حقيقي، لكن سعيّد أجهض التجربة وأصبحنا دولة متقدمة لكن بدون ديمقراطية”.

وكشف عبو أن القوى السياسية الديمقراطية في تونس هي من أوصلت قيس سعيّد إلى السلطة من خلال تفعيل البند 80 من الدستور المتعلق بحالة الاستثناء، وذلك وفق تعاقد سياسي يقوم على محاربة الفساد، لكنه ما إن وصل إلى كرسي الرئاسة حتى انقلب على الدستور، وأصبح همه الأساس فرض سلطته على الدولة وعلى الشعب.

وطالب سعيّد، الأربعاء، بضرورة إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالانتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب في الوقت الذي تصر فيه منظمات وأحزاب سياسية في تونس عن وقوع خروقات يوم الاستفتاء.

وقالت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء في تونس إن ما حدث في مرحلة الإعداد للدستور “فضيحة كبرى في تاريخ البلاد”.