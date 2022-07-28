لتوفير الطاقة.. برلين توقف إنارة بعض معالمها والرئيس الألماني يطفئ قصره ليلًا

بدأت العاصمة الألمانية برلين، مساء الأربعاء، وقف إنارة عدد من المعالم والمباني التاريخية، بهدف الانضمام إلى الجهد الوطني لتوفير الطاقة في مواجهة مخاطر النقص، بعد القرار الروسي بتقليص إمدادات الغاز.

ولن تتمّ إضاءة حوالي 200 مبنى رمزي بما في ذلك عمود النصر وقصر شارلوتنبورغ ومبنى البلدية، في الليل.

وأوضحت بيتينا جاراسك العضو المسؤولة عن الشؤون البيئية في بلدية برلين في بيان، “بالنظر إلى الحرب في أوكرانيا والتهديدات الروسية المتعلقة بسياسة قطع الطاقة، من المهم أن نستخدم طاقتنا بأكبر قدر من العناية”.

وبالتالي ستكون المدينة قادرة على توفير استخدام 1400 جهاز مخصّص لإضاءة هذه المواقع.

وأراد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن يكون مثالًا يحتذى به، هذا الأسبوع، عبر إعلانه أن مقرّ إقامته الرسمية في برلين، قصر بلفيو، لن يُضاء ليلًا، إلّا في المناسبات الخاصّة مثل الزيارات الرسمية.

وكانت حكومة المستشار أولاف شولتس، قد دعت قبل أسابيع عدّة إلى التعبئة الوطنية من أجل توفير الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وسط توقعات بخفض الإمدادات الروسية.

وتم إطلاق حملة تستهدف المهنيين والأفراد للترويج لممارسات معيّنة، مثل خفض تكييف الهواء في المباني واستخدام وسائل النقل العام أو حتى شراء أدوات تُسهم في توفير المياه.

وأعلنت مدن ألمانية في جميع أنحاء البلاد عن خطط لتوفير الطاقة.

وأظهرت بيانات اقتصادية، اليوم الخميس، أن التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل غير متوقع في يوليو/تموز بعدما أثار تراجع تدفقات الغاز بشكل أكبر من روسيا المخاوف من ارتفاع قيمة فواتير الطاقة.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، مستندًا إلى بيانات أولية، إن أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت بـ8.5% مقارنة بباقي الدول الأوربية الأخرى.

خطط بديلة

على صعيد آخر، أكد وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أنه في حال أرادت روسيا قطع الغاز عن الاتحاد الأوربي، فإنها “لن تنتظر الخريف أو الشتاء”. معتبرًا في الوقت نفسه أنّ انقطاعًا “قاسيًا” للإمدادات أمرٌ غير مرجّح.

وقال بوريل في حديث مع قناة “تي في إيه” التلفزيونية الإسبانية “إذا كانت روسيا تريد قطع إمدادات الغاز، فلن تنتظر حتى الخريف أو الشتاء للقيام بذلك، ولن تسمح لنا بملء مخزوننا خلال الصيف”.

وذكر بوريل أنه من غير المحتمل أن يكون هناك “قطع قاسٍ لإمدادات الغاز غدًا، حتى لو أعلنت موسكو بالفعل أن شحنات الغاز ستكون أكثر انخفاضًا ممّا هو متوقع”.

وأوضح أنّ روسيا تريد بيع غازها وتبحث عن “عملاء بدلًا من الاتحاد الأوربي، لأنها تعلم أننا سنستغنى عن الغاز الروسي بالكامل في نهاية المطاف”.