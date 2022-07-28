كوريا الشمالية “مستعدة تماما” لأي صراع مع واشنطن وتهدد بمحو جيش كوريا الجنوبية

قال زعيم كوريا الشمالية (كيم جونغ أون) إن بلاده “مستعدة تماما” لأي صراع مع الولايات المتحدة، محذرا حكومة الرئيس الكوري الجنوبي (يون سوك يول) وجيشها من أنهما “سيواجهان الإبادة إذا قاما بأي محاولة خطيرة”.

وكشف زعيم كوريا الشمالية، أن بلاده مستعدة لنشر قوات الردع النووي تحسبًا لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة، وانتقد رئيس كوريا الجنوبية الجديد لأول مرة، محذرا من أن سول تدفع بالأمور نحو شفا الحرب.

(جديد) الزعيم الكوري الشمالي : حكومة يون وجيشها سيواجهان الإبادة في حال محاولة ضربة وقائية https://t.co/zXKfc3rbVI — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) July 28, 2022

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الخميس، أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ69 لهدنة الحرب الكورية في 27 يوليو/تموز.

من جانبها ذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن كيم ذكر رئيس كوريا الجنوبية بالاسم 3 مرات في الخطاب ووصف جيشها بأنه “رجال عصابات”، مستشهدا باستراتيجيته المعلنة لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية من خلال تعزيز “نظام الأعمدة الثلاثة”، بما في ذلك قدرات الضربة الوقائية.

“رجال عصابات”

وقال زعيم كوريا الشمالية “إذا كان النظام الكوري الجنوبي ورجال العصابات العسكريون يفكرون في تحدّينا عسكريا، ويعتقدون أن بإمكانهم تدمير جزء من قوتنا العسكرية بشكل استباقي بناءً على وسائل أو أساليب عسكرية معينة، فهم مخطئون”.

وأشار كيم في الخطاب الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية إلى أن المواجهة مع الولايات المتحدة تفرض تهديدات نووية نظرًا لأن الصراع يعني أن على كوريا الشمالية تحقيق “مهمة تاريخية عاجلة” بتعزيز دفاعها الذاتي.

الزعيم الكوري الشمالي : حكومة يون وجيشها سيواجهان الإبادة إذا قاما بأي "محاولة خطيرة" https://t.co/cWQe55NGDz — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) July 28, 2022

وأضاف “قواتنا المسلحة مستعدة على نحو تام للتعامل مع أي أزمة، وقوات ردعنا النووي مستعدة تماما لنشر قوتها المطلقة للقيام بمهمتها بإخلاص ودقة وعلى الفور”.

جاءت الكلمة التي ألقاها كيم بعدما ذكر مسؤولون في سول وواشنطن أن بيونغ يانغ أنهت استعداداتها لإجراء أول اختبار نووي لها منذ عام 2017.

كوريا الجنوبية تعقد احتفالا لإحياء ذكرى تضحيات المحاربين القدامى في الحرب الكورية https://t.co/MaLwd4raWQ — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) July 27, 2022

وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، المسؤولة عن شؤون الكوريتين يوم الثلاثاء، إن ثمة “احتمالا” لإجراء الاختبار في موعد الذكرى السنوية، على الرغم من أن مسؤولين عسكريين قالوا إنه لا توجد أي مؤشرات فورية على ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الوزارة ستواصل تعزيز قدراتها، وأوضح أن الولايات المتحدة مددت الردع بما في ذلك مظلتها النووية لتحسين استجابة كوريا الجنوبية لتهديدات جارتها الشمالية.

واختبرت كوريا الشمالية في الشهور الماضية صواريخ فرط صوتية وصواريخ قالت إنها قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية تقلص الوقت المتاح لجارتها الجنوبية للرد على أي هجوم محتمل.