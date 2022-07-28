مشاجرة ساخنة بين مدرب فريق تورينو الإيطالي والمدير الرياضي

أظهر تسجيل فيديو جرى تداوله، تبادل إيفان يوريتش المدير الفني لفريق تورينو الإيطالي لكرة القدم والمدير الرياضي دافيدي فاجناتي الصراخ في وجه بعضهما.

وجرى ذلك خارج مقر إقامة الفريق الإيطالي وكاد الأمر أن يصل بين الرجلين إلى حد تبادل اللكمات.

ووقع الحادث على هامش المعسكر الإعدادي لتورينو في النمسا، وأظهر تسجيل الفيديو الذي جرى تداوله بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدخل مدير الفريق للفصل بين الثنائي، وسط تبادل الكلمات البذيئة.

وبحسب صحيفة (لا ستامبا) الصادرة من تورينو اليوم الخميس، فإنه لا يوجد أي توافق بين يوريش وفاجناتي منذ البداية.

Torino, lite tra Juric e il ds Vagnati: dall’ironia, all’incredulità, allo sconforto https://t.co/KiVs9ZzpTE — La Stampa (@LaStampa) July 28, 2022

وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية أن يوريتش غير راض عن الصفقات التي أبرمها الفريق.

وحاول فاجناتي أن يهدئ الأمور وقال في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلامية “في النهاية احتضنا بعضنا البعض، يوريتش مدرب رائع”.