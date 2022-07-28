حملة اعتقالات ومستوطنون يستولون على منزل فلسطيني في الخليل(فيديو)

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات، اليوم الخميس، واعتقلت 12 فلسطينيا بعد مداهمة عدة مناطق بالضفة الغربية، في حين استولى مستوطنون على منزل قرب مسجد قيطون بالبلدة القديمة من مدينة الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاعتقالات شملت 5 فلسطينيين من رام الله و4 من جنين و3 من بيت لحم والخليل.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات لقوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

وكان تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أفاد الشهر الماضي بأن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 450 طفلا فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري معظمهم من شرق القدس.

بالصور: آثار تفتيش قوات الاحتلال منازل المعتقلين من بلدة سلواد برام الله، صباح اليوم. pic.twitter.com/GUWoDc4nJp — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 28, 2022

مستوطنون يستولون على منزل

في ذات الشأن، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مجموعة من المستوطنين استولت اليوم الخميس على منزل قرب مسجد قيطون، بالبلدة القديمة من مدينة الخليل.

ونقلت عن مدير عام لجنة إعمار الخليل، أن المستوطنين احتلوا منزل المواطن (عبد الكريم اجريوي) في حارة قيطون، مقابل المسجد الإبراهيمي بعد أن وضعوا سلالم حديدية على جدرانه، بمساندة قوات الاحتلال.

صور | مستوطنون يستولون على منزل آل جريوي القريب من مسجد قيطون وبركة السلطان وسط مدينة الخليل pic.twitter.com/A83LCeEpHe — فلسطين أون لاين (@pl24online) July 28, 2022

وأكد أن الخطوة تعد خطيرة ومن شأنها إحكام السيطرة على البلدة القديمة في الخليل، مشيرا إلى أن المؤسسة الاستيطانية تعمل بكل طاقتها للاستيلاء على المنازل والمنشآت الفلسطينية بهدف السيطرة على البلدة القديمة.

وقال إن المنزل تحول إلى بؤرة استيطانية جديدة، وفي منطقة كانت قبل ذلك خالية من المستوطنين، وأشار إلى أن إسرائيل تحكم الخناق على السكان في الخليل.

الشيخ عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى: ندعو لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، يوم السبت المقبل بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، والتي تشهد ذكراها اقتحامات من قبل المستوطنين — فلسطين أون لاين (@pl24online) July 28, 2022

وتقع البلدة القديمة من مدينة الخليل تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ويسكن بها نحو 400 مستوطن، يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

وقُسّمت المدينة بحسب اتفاق الخليل في 17 يناير/كانون الثاني 1997، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، إلى منطقتي (H1 وH2) أعطيت إسرائيل بموجبه سيطرة كاملة على البلدة القديمة وأطرافها.

من ناحية أخرى اقتحم مستوطنون اليوم الخميس، باحات المسجد الاقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الاقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.