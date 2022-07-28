شقيقة علاء عبد الفتاح: الداخلية المصرية تخفي أمرا خطيرا بخصوص وضع أخي الصحي (فيديو)

قالت سناء سيف، شقيقة الناشط السياسي المصري المعتقل علاء عبد الفتاح، إن جميع أفراد العائلة لا يعرفون أي شيء عن علاء منذ 11 يومًا، وأن الداخلية المصرية وإدارة السجون تخفي أمرًا ما بخصوصه.

وأضافت سناء سيف في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن شقيقها دخل في إضراب عن الطعام منذ 116 يومًا، وهو ما يشكل خطرًا على حياته.

وكشفت سناء سيف أن والدتها قامت بزيارة لشقيقها مؤخرًا، لكن إدارة السجون أخبرتها بأن علاء يرفض الزيارة، مضيفة أن شقيقها لم يرفض الزيارة ولو مرة واحدة منذ دخوله السجن.

وأضافت “جميع أفراد الأسرة يعيشون قلقًا حقيقيًا حول مصير علاء، والداخلية المصرية عودتنا على الأكاذيب”.

وكانت منى سيف، الشقيقة الثانية لعلاء، قد كشفت في وقت سابق أن والدتها الدكتورة ليلى سويف توجهت إلى مجمع سجون وادي النطرون لليوم الرابع على التوالي في محاولة لزيارة علاء أو الاطمئنان عليه دون جدوى.

وكانت إدارة السجن قد أخطرت أسرة علاء خلال الأيام الماضية بامتناعه عن الزيارة بنفسه.

وكشفت سناء أن هناك محاولات من قبل والدة علاء لحث الحكومة البريطانية على التدخل لإنقاذ حياة علاء، مشددة أن الانتخابات داخل حزب المحافظين حالت دون لقاء مع المسؤول الأول في الحكومة البريطانية.

وتابعت أن والدتها سيكون لها لقاء أول شهر آب/أغسطس المقبل مع السفير البريطاني للتحرك من أجل إنقاذ حياة علاء، ومعرفة مكانه قبل فوات الأوان.