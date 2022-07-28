حريق يدمر حوالي ألف هكتار بجنوب شرق فرنسا (فيديو)

دمّر حريق نحو ألف هكتار (10 كيلومترات) بجنوب شرق فرنسا قرب منطقة أوبينا، أمس الأربعاء، وأدى إلى إجلاء حوالي 350 شخصا، لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وعَمِل حوالي 600 عنصر إطفاء على إخماد الحريق طوال الليل، ولم تكن هناك سوى بؤرة واحدة مشتعلة عند منتصف الليل وفق مسؤولي إطفاء في دائرة أرديش حول بلدة لوساس قرب أوبينا، التي سُجّلت بها خمسة حرائق متفرقة منذ صباح الأربعاء.

وشبّت ثلاثة حرائق أخرى في دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات، وقال المدعي العام في بريفاس -كبرى مدن المنطقة- إن “الفرضية الجنائية مُرجّحة”، موضحًا أن شخصًا واحدًا أوقف للتحقيق معه بهذا الشأن.

وأُجلي 350 شخصا على الأقل من بلدة فوغي السياحية ومناطق التخييم المحيطة بها قرب أرديش، لكن الحريق لم يتسبب في أي إصابات ولم يهدد المنازل.

وعمل ما بين 550 و600 إطفائي طوال الليل لإطفاء الحريق بدعم من خمس طائرات لرش المياه ومئة آلية تدخل ومروحية للأمن المدني.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، دمر حريق 800 هكتار (8 كيلومترات مربعة) من الغطاء النباتي قرب مونبيلييه بجنوب البلاد.

وتأتي هذه الحرائق الجديدة بعد أيام من حرائق وُصفت بأنها استثنائية دمرت حوالي 21 ألف هكتار (210 كيلومترات مربعة) من الغابات خلال 12 يوما في جيروند بجنوب غرب البلاد، وأدت إلى إجلاء حوالي 36 ألف شخص.