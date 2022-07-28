شاب يحظى بفرصة عمل في غوغل بعد رفضه 39 مرة.. والشركة تعلق

رفضت شركة غوغل الرائدة في مجال التكنولوجيا في العالم طلبات الشاب الأمريكي تايلر كوهين 39 مرة واحدة تلو الأخرى، ولكن في المحاولة الأربعين، حصل أخيرًا على الوظيفة التي كافح من أجلها.

وشرع كوهين في إرسال طلبات التوظيف لشركة غوغل ابتداء من أغسطس/آب 2019، وبعد 3 سنوات حصل على الوظيفة في 19 يوليو/تموز الجاري.

وحظيت قصة الشاب الأمريكي بتفاعل واسع، بعدما شارك كوهين عبر حسابه الشخصي على موقع “لينكد إن”، الأسبوع الماضي، صورة للقطة شاشة تظهر عدد المرات التي تواصل فيها مع غوغل، وكتب عليها “هناك خيط رفيع بين المثابرة والجنون، وما زلت أحاول معرفة أيهما لدي.. 39 رفضًا، وقبول واحد”.

وتضمنت الصورة لقطة توضح كيف تم رفضه من غوغل أكثر من مرة.

ونال المنشور الذي شاركه الشاب الأمريكي، أكثر من 41 ألف تفاعل، وأكثر من 900 تعليق، وتجاوز 400 مشاركة من المتابعين.

ومن أبرز التفاعلات مع منشور كوهين، هو رد شركة غوغل نفسها التي علقت له “يا لها من رحلة يا تايلر! لقد حان الوقت بالتأكيد”، فيما شكر موقع “لينكد إن” الشاب على مشاركة تجربته عبر الموقع العالمي ليساعد الناس على إدراك أنهم ليسوا وحدهم، على حد تعبيره.

وهنأ عدد كبير من المتابعين، تايلر على إصراره ومثابرته طوال هذه السنوات لتحقيق حلمه والحصول على وظيفة في غوغل أخيرًا، كما عبّر آخرون عن إحساسهم بشعوره بعد هذا النجاح.

وقبل يومين، كشفت شركة “ألفابت” Alphabet المالكة لغوغل عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الثاني من 2022 بإيرادات بلغت 69.69 مليار دولار.