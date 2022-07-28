بلينكن: واشنطن قدمت “عرضا مهمّا” لموسكو لإعادة مواطنين أمريكيين

قدّمت الولايات المتحدة قدمت “عرضًا مهمًّا” إلى روسيا لإعادة مواطنين أمريكيين تحتجزهما موسكو، وسط ضغوط متزايدة على الرئيس الأمريكي جو بايدن من عائلات المعتقلين الأمريكيين في روسيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة قدمت عرضا إلى روسيا لإعادة مواطنين أمريكيين تحتجزهما موسكو، مشيرا إلى أنه سيضغط على نظيره الروسي في اتصال هاتفي مقرر في الأيام المقبلة للرد على العرض.

In my remarks, I shared that I expect to speak with Foreign Minister Lavrov for the first time since the war began. I will raise the wrongful detention of Americans and the need to implement the tentative deal on grain exports Ukraine, Russia, Turkey, and @UN reached last week. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 28, 2022

وكشف بلينكن أن الولايات المتحدة عرضت على روسيا قبل أسابيع صفقة تُعاد بموجبها نجمة كرة السلة بريتني غرينر والجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية بول ويلان، وأنه يأمل دفع العملية خلال حديثه مع سيرغي لافروف.

ورفض بلينكن الكشف عما ستقدمه بلاده في المقابل، لكن شبكة (سي. إن. إن) ذكرت أن واشنطن مستعدة لإعادة تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت، الذي يقضي عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة في إطار صفقة لضمان الإفراج عن المواطنين الأمريكيين.

وقالت وكالة تاس الروسية إن واشنطن لم تتواصل رسميا مع موسكو بشأن مكالمة بين بلينكن ولافروف، ونقلت عن متحدث باسم الخارجية الروسية قوله “الممارسات الدبلوماسية المرعية هي التي تحكم عملنا وليس الحديث المرسل”.

ويأتي العرض الأمريكي وسط ضغوط على الرئيس الأمريكي جو بايدن من عائلات المعتقلين، إذ واجه ضغوطًا متزايدة للإفراج عن غرينر التي تواجه عقوبة السجن مدة تصل إلى 10 سنوات.

أمّا ويلان الذي كان مسؤولا أمنيا في شركة سيارات وأحد عناصر مشاة البحرية السابقين، فاعتقلته موسكو في ديسمبر/كانون الأول عام 2018 بتهمة امتلاك مواد حسّاسة، وأدين بالتجسس في يونيو/حزيران عام 2020 وحكم عليه بالسجن 16 عاما.

U.S. offers Russia a prisoner exchange to secure the release of Brittney Griner and Paul Whelan, Blinken says https://t.co/xbuPnU4uiJ — The Washington Post (@washingtonpost) July 27, 2022

وبرزت محنة المعتقلين الأمريكيين بعد اعتقال غرينر في مطار بموسكو والإفراج في أبريل/نيسان عن الجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية تريفور ريد، في وقت كانت فيه العلاقات الأمريكية مع موسكو في أسوأ حالاتها منذ عقود بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

واعتُقل ريد ثلاث سنوات، وخففت الولايات المتحدة في إطار تبادل للأسرى عقوبة السجن عن الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو الذي أدين بتهريب الكوكايين.

لن تكون بشأن أوكرانيا

وقال بلينكين إن مكالمته المخطط لها مع لافروف لن تكون مفاوضات بشأن أوكرانيا والحرب التي تخوضها روسيا عليها.

وهذه هي أول محادثة من نوعها بين الوزيرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن المحادثة الهاتفية المرتقبة “لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا”، بل ستكون مخصصة للعرض الذي قدمته بلاده لإطلاق سراح نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر وجندي المارينز السابق بول ويلان المسجونين في روسيا.

وقال “أعتزم إثارة قضية تشكل أولولية بالنسبة إلينا وهي تحرير بول ويلان وبريتني غرينر الموقوفين من دون وجه حق، اللذين يجب أن يسمح لهما بالعودة إلى بلدهما”.

ورفض البيت الأبيض الخوض في تفاصيل الاقتراح الأمريكي، لكنه قال إن بايدن وجه فريق الأمن القومي التابع له بمتابعة كل السبل لإعادة غرينر وويلان إلى الوطن بأمان.