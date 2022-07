بلينكن: واشنطن قدمت “عرضا مهمّا” لموسكو لإعادة مواطنين أمريكيين

قدّمت الولايات المتحدة قدمت “عرضًا مهمًّا” إلى روسيا لإعادة مواطنين أمريكيين تحتجزهما موسكو، وسط ضغوط متزايدة على الرئيس الأمريكي جو بايدن من عائلات المعتقلين الأمريكيين في روسيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة قدمت عرضا إلى روسيا لإعادة مواطنين أمريكيين تحتجزهما موسكو، مشيرا إلى أنه سيضغط على نظيره الروسي في اتصال هاتفي مقرر في الأيام المقبلة للرد على العرض.

In my remarks, I shared that I expect to speak with Foreign Minister Lavrov for the first time since the war began. I will raise the wrongful detention of Americans and the need to implement the tentative deal on grain exports Ukraine, Russia, Turkey, and @UN reached last week.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 28, 2022