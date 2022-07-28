بقطعة قماش وزجاجة منظف.. امرأة تركية تتغلب على لص يحمل ساطورا اقتحم متجرها

رصدت كاميرات المراقبة شجاعة سيدة تركية تمكنت من منع لصّ يحمل ساطورًا من سرقة خزينة متجر ابنها المتخصص في بيع المخبوزات بهولندا، وذلك باستخدام قطعة قماش وزجاجة منظف فقط.

وأظهرت اللقطات المصورة السيدة وهي تنظف زجاج المتجر عندما فاجأها اللص باقتحامه المكان، إلا أنها استطاعت حماية المتجر عبر ضرب اللص بقطعة قماش ومنظف زجاج كانا في يديها.

ونجحت السيدة في طرده من المتجر عقب محاولته سرقة ما في الخزانة، وبعد ذلك بدا في الفيديو شخص وهو يحاول أن يمسكه.

وقعت الحادثة يوم الثلاثاء 26 يوليو/ تموز في مدينة (ديفينتر) شرقي هولندا عند الساعة 7 صباحا، ولاقت رواجا كبيرا على منصات التواصل، وحظيت السيدة بثناء واسع على شجاعتها.

وقالت وسائل إعلام محلية تركية إن السيدة تُدعى لطيفة بيكر، وهي تعتني بمخبز ابنها في هولندا، وقد استطاعت مقاومة اللص الذي كان يحمل سكينا حادّا وطردته من المتجر.