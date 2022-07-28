بعد قرار الفدرالي الأمريكي.. 5 بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة

أعلنت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين رفعًا فوريًّا لأسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

ورفع الفدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 2.25 ـ 2.50%.

وتأتي قرارات البنوك الخليجية رفع الفائدة اتساقًا مع أهدافها بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00%، كما تقرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.50%.

كما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك بدءًا من اليوم الخميس 28 يوليو/تموز 2022.

وقرر المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

بدوره، أعلن مصرف البحرين المركزي رفع الفائدة في ضوء التطورات في أسواق المال الدولية وضمن الإجراءات التي يتخذها لضمان انسيابية أداء أسواق النقد، وأصبح سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.50% إلى 3.25%، أما سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة فزاد من 2.25% إلى 3.00%.

إلى ذلك، قام مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.00%، كما رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.75%، ورفع سعر إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.25%.​

وقرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.50% بدلا من 2.25% بدءًا من يوم غد، وذكر محافظ البنك باسل الهارون، في بيان، أنه تقرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.

وأوضح الهارون أن هذا يشمل عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات وتورق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.