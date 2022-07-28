الإمارات تنفي عزمها بناء ملعب كرة قدم في إسرائيل

نفت سفارة الإمارات في تل أبيب الأخبار التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية حول نيّة أبو ظبي بناء ملعب رياضي في مدينة كفر قاسم بالأراضي المحتلة والتي كانت شهدت مجزرة ضد الفلسطينيين قبل عقود.

وقالت السفارة في تصريح على تويتر “سفارة دولة الإمارات تلتزم بالتواصل مع كافة أطياف المجتمع في دولة إسرائيل، وتؤكد أن الإمارات لم تتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي نادٍ آخر في إسرائيل”.

وشددت في ختام التغريدة على أن السفارة هي الجهة المعنية بالإعلان عن النشاطات أو الفعاليات ذات الصلة.

سفارة #دولة_الامارات تلتزم بالتواصل مع كافة أطياف المجتمع في دولة #إسرائيل، وتؤكد أن #الامارات لم تتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي نادٍ آخر في إسرائيل.. علماً بأن السفارة هي المعنية بالإعلان عن النشاطات أو الفعاليات ذات الصلة. — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) July 27, 2022

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت، قبل يومين، عن عقد اتفاق بين شركة حكومية إماراتية ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج لبناء ملعب كرة قدم جديد في مدينة كفر قاسم داخل الأخضر، التي شهدت مجزرة إسرائيلية راح ضحيتها نحو51 فلسطينيا عام 1956.

وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إنه بموجب هذا الاتفاق ستموّل الإمارات بناء ملعب سيطلق عليه اسم خليفة ومن المقرر أن يتسع لنحو 8 آلاف مقعد.

ويُشار إلى أن الإمارات وقّعت اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول 2020، لتكون أول اتفاقية تطبيع بين دولة خليجية وإسرائيل.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن توقيع اتفاقية تعاون مع نظيره الإسرائيلي بحضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

وتضمنت الاتفاقية تعاون يشمل “إقامة مباريات ودية للمنتخبات الوطنية كافة والأندية وإقامة ورش عمل مشتركة لعناصر الاتحادين الفنية والإدارية، فضلا عن طرح مبادرات تطويرية تسهم في دعم مسيرة اللعبة في البلدين”.