روسيا تغادر محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 والبيت الأبيض يدرس خيارات التعامل

قال المدير العام الجديد لوكالة الفضاء الروسية، إن بلاده تعتزم الانسحاب من محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024، وقال البيت الأبيض إنه يدرس خيارات لتخفيف أثر ذلك الانسحاب المحتمل.

وأعلن مسؤول روسي، أمس الثلاثاء، أن بلاده تعتزم الانسحاب من المحطة الدولية، لكن مسؤولين في وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) قالوا إن موسكو لم تبلغ رسميًا عن نيتها الانسحاب من الشراكة القائمة منذ عقدين مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس وكالة الفضاء الروسية الذي تم تعيينه في المنصب في منتصف يوليو/تموز (يوري بوريسوف) لبوتين في تصريحات نشرها الكرملين “بالطبع، سنفي بكافة التزاماتنا لشركائنا لكن اتُّخذ قرار مغادرة هذه المحطة بعد عام 2024”.

WATCH: Russia's new space chief announced his country plans to withdraw from the International Space Station after 2024. 'It's an opportunity for NASA,' says former astronaut Garrett Reisman https://t.co/g2ihMuRLGw pic.twitter.com/G80vRx6wf4

— Reuters Asia (@ReutersAsia) July 27, 2022