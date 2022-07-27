تسببت في وفاة نصف مليون شخص.. شركة إسرائيلية تدفع 4.35 مليارات دولار تعويضات

أعلنت شركة الأدوية الإسرائيلية “تيفاع” التوصل إلى تسوية تدفع بموجبها 4.35 مليارات دولار لتحل آلاف الدعاوى القضائية بشأن دورها في تفشي الوباء الأفيوني بالولايات المتحدة.

وقال موقع “إسرائيل 24” إن وباء المواد الأفيونية والإدمان على المسكنات القوية، تسبب بوفاة أكثر من نصف مليون أمريكي خلال العقدين الماضيين.

وأضاف الموقع أن “تيفاع” واحدة من شركات الأدوية التي واجهت اتهامًا بتنسيق الأسعار على مدار سنوات ابتداء من 2013، حيث تدعي وزارة القضاء الأمريكية أن الزبائن دفعوا مقابل الأدوية التي اشتروها نحو 350 مليون دولار وأكثر مما ينبغي عليهم دفعه.

وأوضحت هيئة البث الرسمية “كان” أن “تيفاع” تعد واحدة من شركات الأدوية التي قدمت بحقها آلاف الدعاوى، وأن التسوية التي تم التوصل إليها ستنهي النقاشات القضائية.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، “لن يكون هناك اعتراف بارتكاب أي مخالفات”، في حين أن وزارة العدل في الولايات المتحدة اتهمت شركات الأدوية بالتواطؤ مع الشركات المنافسة لرفع أسعار الأدوية المكافئة، واتهمت “تيفاع” بتنسيق الأسعار مع تلك الشركات على مدار سنوات ابتداء من 2013.

وأوضحت الشركة أنها توصلت لاتفاق مبدئي مع مجموعة العمل المكونة من المدعين العامين للولايات المتحدة، ومستشار قبائل الأمريكيين الأصليين ومحامي المدعين الذين يمثلون الولايات والأقسام الفرعية، بشأن الشروط المالية الأولية لتسوية المواد الأفيونية.

وأضافت أنها ستدفع 4.25 مليارات دولار، إضافة إلى ما يقرب من 100 مليون دولار للقبائل، موزعة على 13عامًا.

والوباء الأفيوني هو الإفراط في استخدام الأدوية الأفيونية، سواء من الوصفات الطبية أو من مصادر غير قانونية، إذ ظهر الوباء في الولايات المتحدة أواخر التسعينيات.

كما وافقت الشركات الـ5 الأخرى التي اتهمت بتنسيق الأسعار على تسوية الأمر خارج المحكمة، إذ أن شركة “ساندوز”، وهي شركة تابعة لشركة “نوفارتس” السويسرية، وافقت على دفع غرامة قيمتها 195 مليون دولار، والشركة الأمريكية التابعة لشركة الأدوية الإسرائيلية “تارو” وافقت على دفع غرامة بقيمة 205 ملايين دولار.

وتأسست “تيفاع” عام 1935 في القدس المحتلة، ومقرها حاليًا في مدينة بيتاح تكفا في الداخل الفلسطيني المحتل، وهي واحدة من كبرى الشركات الإسرائيلية بإيرادات سنوية تقترب من 17 مليار دولار.

وتحتل “تيفاع” المرتبة 18 بين كبرى شركات الأدوية في العالم.