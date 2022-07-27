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بيع سترة رائد الفضاء باز ألدرين في مهمة أبولو 11 مقابل 2.8 مليون دولار (فيديو)

27/7/2022

بيعت سترة رائد الفضاء (باز ألدرين) التي ارتداها في مهمة أبولو 11 التاريخية إلى القمر عام 1969، والتي تحمل من الأمام شعاري إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بنحو 2.8 مليون دولار في نيويورك.

وقالت دار (سوذبيز) للمزاد إن السترة البيضاء التي تحمل العلم الأمريكي بالإضافة إلى اسم “إي. ألدرين” ضمن مجموعة شخصية لرائد الفضاء (92 عامًا) قرر طرحها للبيع.

ويوجد علم الولايات المتحدة على الكتف الأيسر للسترة المصنوعة من قماش مقاوم للحريق تم إدخاله في تصنيع سترات ناسا الفضائية بعد وفاة 3 رواد في مهمة (أبولو-1) نتيجة حريق شبّ على متن مركبتهم خلال اختبار على الأرض عام 1967.

وبعد السترة، جاء ملخص خطة مهمة أبولو 11 كثاني أغلى شيء يباع في المزاد أمس الثلاثاء، إذ تم بيعه مقابل 819 ألف دولار متجاوزًا التوقعات التي تراوحت بين 100 و150 ألف دولار.

رواد أبولو 11 نيل أرمسترونغ (يسار) ومايكل كولينز وباز ألدرين – 24 يوليو 1969 (رويترز)

الهبوط على سطح القمر

وكان نيل أرمسترونغ وألدرين أول من سارا من البشر على سطح القمر، وألدرين هو العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من طاقم المهمة المكون من 3 أفراد.

وقال ألدرين عند الإعلان عن المزاد “بعد دراسة متأنية، بدا أن الوقت قد حان لمشاركة العالم هذه الأشياء التي يرى فيها الكثيرون رموزًا للحظة تاريخية، لكنها كانت دائمًا بالنسبة لي ذكريات شخصية عن حياة مكرسة للعلم والاستكشاف”.

رائد الفضاء باز ألدرين في يوم المحاربين القدامى بنيويورك – 11 نوفمبر 2019 (رويترز)

وبلغ إجمالي إيرادات مبيعات المزاد 8.2 ملايين دولار في مقابل 68 قطعة بيعت من بين 69 كانت معروضة، بينها ملخص لخطة الرحلة اشتراه أحد المزايدين لقاء 819 ألف دولار.

وأوضح باز ألدرين في كتيب عن القطع المعروضة أن السترة مختلفة عن بزة الفضاء التي كان يرتديها عندما وطئ سطح القمر مع نيل أرمسترونغ، لكنه ارتداها خلال الأيام الثلاثة لرحلة الذهاب إلى القمر وكذلك خلال رحلة الإياب منه التي استغرقت أيضًا 3 أيام في مركبة “أبولو 11”.

أما البزتان اللتان كان أرمسترونغ وألدرين يرتديانهما على سطح القمر فهما موجودتان ضمن مجموعات متحف الطيران والفضاء الوطني في واشنطن.

وقالت دار سوذبيز في بيان، إن عددًا كبيرًا من المزايدين سعوا على مدى 10 دقائق إلى شراء هذه القطعة النادرة قبل أن تتم ترسيتها على مشترٍ شارك في المزاد عبر الهاتف.

المصدر : وكالات