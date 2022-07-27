بريطانيا.. مذيعة تفقد الوعي خلال مناظرة تليفزيونية بين مرشحيْ رئاسة حزب المحافظين (فيديو)

بشكل فُجائي، أغمي على المذيعة البريطانية ومقدمة البرامج السياسية كايت ماكيين خلال البث المباشر على شاشة قناة “توك تي في”، وتم إيقاف المناظرة التلفزيونيّة الثانية بين المتنافسين على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك.

وبحسب فيديو متداول عبر المنصات، فإنّ صوتًا قوّيًا سُمع في الاستوديو، وبعدها خبّأت تراس وجهها بيديها، قائلة “يا إلهي”، لينقطع عندها البث.

وغرّد الكاتب والصحفي إدور لوش قائلًا “من الجيد أن نرى كيف تتعامل ليز تراس مع الضغوط وردات فعلها الأولى”.

Good to see how she deals with minor stress…. https://t.co/A4SFbpuj4h — Edward Luce (@EdwardGLuce) July 26, 2022

وحظي الفيديو بتداول واسع بين النشطاء الذين عبّروا عن تعاطفهم مع المذيعة، فيما رجّح بعضهم أن يكون تغيير الطقس، سبب إغمائها بينما رأى بعض آخر أنّها فرصة لرؤية المرشحين كيف يتعاملون مع الضغوطات في الأوقات الحرجة.

These days it's hardly possible to get anything done without someone fainting, thanks to climate change. https://t.co/3GNnu2EJZm — Climate Warrior🐬 #ClimateJustice🇵🇸#BDS⚧️ 🌈🇺🇦 (@ClimateWarrior7) July 27, 2022

Can’t stop watching this, help https://t.co/4ovFJVB1VQ — Mark Easton (@MarkEaston_) July 26, 2022

وحدثت الواقعة خلال مناقشة تراس وسوناك مسألة الضرائب وتمويل الرعاية الصحية والاقتصاد، لتُصاب المحاورة كيت ماكان بالإغماء.

وكانت المناظرة تبث مباشرة على قناة “توك تي في” (Talk TV) وصحيفة “ذا صن” البريطانيّة.

وعبر تغريدة على تويتر، قالت “توك تي في”: نأسف لتوقف عرض هذا البرنامج.

وأعادت القناة البث مرة أخرى من استوديو مختلف، حيث قال مقدم البرنامج إيان كولينز، إن هناك “مشكلة طبية”، كاشفًا أن “الجميع بخير”.

والأربعاء المنصرم، اختار النواب المحافظون في بريطانيا وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس لخوض الانتخابات لمنصب زعيم الحزب ورئيس الوزراء التي سيقررها أعضاء الحزب.