بريطانيا.. مذيعة تفقد الوعي خلال مناظرة تليفزيونية بين مرشحيْ رئاسة حزب المحافظين (فيديو)

بشكل فُجائي، أغمي على المذيعة البريطانية ومقدمة البرامج السياسية كايت ماكيين خلال البث المباشر على شاشة قناة “توك تي في”، وتم إيقاف المناظرة التلفزيونيّة الثانية بين المتنافسين على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك.

وبحسب فيديو متداول عبر المنصات، فإنّ صوتًا قوّيًا سُمع في الاستوديو، وبعدها خبّأت تراس وجهها بيديها، قائلة “يا إلهي”، لينقطع عندها البث.

وغرّد الكاتب والصحفي إدور لوش قائلًا “من الجيد أن نرى كيف تتعامل ليز تراس مع الضغوط وردات فعلها الأولى”.

وحظي الفيديو بتداول واسع بين النشطاء الذين عبّروا عن تعاطفهم مع المذيعة، فيما رجّح بعضهم أن يكون تغيير الطقس، سبب إغمائها بينما رأى بعض آخر أنّها فرصة لرؤية المرشحين كيف يتعاملون مع الضغوطات في الأوقات الحرجة.

These days it's hardly possible to get anything done without someone fainting, thanks to climate change. https://t.co/3GNnu2EJZm

