الأكبر منذ 300 عام.. استخراج ماسة وردية نادرة وزنها 170 قيراطا

استخرج عمال مناجم في أنغولا ماسة وردية نقية نادرة يُعتقد أنها أكبر ماسة يتم اكتشافها في العالم منذ 300 عام، وفق ما أعلنت شركة التعدين الأسترالية التي تدير الموقع.

وأُطلِق على هذه الماسة التي يبلغ وزنها 170 قيراطًا اسم “وردة لولو” على اسم المنجم الذي استُخرجت منه والواقع في شمال شرقي أنغولا. وأوضحت شركة (لوكابا دايمند) في بيان للمستثمرين أنها واحدة من أكبر الماسات الوردية التي تم اكتشافها على الإطلاق.

ورحّبت الحكومة الأنغولية الشريكة في المنجم بما قالت إنه “اكتشاف تاريخي” لهذه الماسة، وهي من نوع يتضمن أحجارًا نادرة ونقية.

وقال وزير الموارد المعدنية الأنغولي “هذه الماسة الوردية المذهلة التي حطمت الرقم القياسي والتي تم استخراجها في لولو، تُظهر مجددًا أهمية أنغولا عالميًا في مجال استخراج الماس”.

ويُتوقع أن يباع الحجر الثمين في مزادات دولية بسعر خيالي على الأرجح.

وعلى الرغم من أن “وردة لولو” ستظل بحاجة إلى القطع والصقل لتحقيق قيمتها الكاملة -وهي عملية يمكن أن يفقد فيها الحجر 50% من وزنه- إلا أن الماسات الوردية المشابهة حققت أسعارًا قياسية في الماضي.

وفي عام 2017، بيعت ألماسة (النجمة الوردية) التي يبلغ وزنها 59.6 قيراطًا بمزاد في هونغ كونغ مقابل 71.2 مليون دولار، وهي لا تزال إلى اليوم أغلى ماسة في التاريخ.