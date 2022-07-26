“تقتل المدنيين”.. مظاهرة حاشدة تطالب بإلغاء الهُدنة وفك الحصار عن تعز (فيديو)

دعت مظاهرة حاشدة في وسط مدينة تعز اليمنية اليوم الثلاثاء، إلى رفض الهُدنة التي أُعلنت في البلاد، وطالبت مجلس القيادة الرئاسي والجيش الوطني “بكسر الحصار وتحرير محافظة تعز”.

ونفذ المشاركون من الأحزاب والمنظمات وقفة احتجاج ومخاطبة للحضور، نددّوا فيها باستمرار قصف وحصار تعز من قبل الحوثيين ودعوا إلى إلغاء الهدنة التي قالوا إنها “تقتل المدنيين والأطفال وتحاصر الأهالي”، وأدانوا ما وصفوه بـ”التواطؤ الأممي”.

وقال مشاركون في الاحتجاجات إن حسابات الهدنة التي تم إعلانها دخلت في أجندة الدول العظمى على حساب الإنسانية، واتهموا الحوثيين بأنهم يرتكبون مجازر في تعز بسبب القصف.

وأفاد بعض المشاركين بأنهم خرجوا ليقولوا “لا للهدنة التي تسمح بالقتل، ولا للهدنة السياسية الدولية التي لا يشعر بأثرها السكان في تعز”.

وأكد متحدث آخر أن أعضاء الأحزاب السياسية والمنظمات العاملة في المدينة خرجوا في هذه الوقفة للمطالبة بإلغاء الهدنة التي قالوا إن المستفيد الوحيد منها هو جماعة الحوثي.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المسيطرين على محافظات عديدة من بينها العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك منذ سبتمبر/أيلول عام 2014.

وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية الحوثيين بفرض حصار على مدينة تعز -التي تخضع لسيطرة الحكومة- ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان والمتضررين من الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.

ووافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، مطلع يونيو/حزيران الماضي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد مدة شهرين، بعد انتهاء هدنة مماثلة بدأت في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.

ومن أبرز بنود الهدنة التي تم الاتفاق حولها، وقف إطلاق النار، وفتح ميناء الحديدة، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق إلى مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 7 سنوات.