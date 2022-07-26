مصر.. الإفراج عن محام بعد اعتقاله 4 أعوام على خلفية حركة “السترات الصفراء” بفرنسا

أفرجت السلطات المصرية، الاثنين، عن المحامي الحقوقي محمد رمضان بعد حبسه احتياطيًا نحو أربعة أعوام بذريعة تهم تتعلق بـ”الإرهاب” ونشر أخبار كاذبة وحيازة وإحراز منشورات.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على رمضان من محل إقامته بمدينة الإسكندرية في 10 ديسمبر/كانون الأول 2018 على خلفية نشره صورة شخصية له وهو يرتدي سترة صفراء، رمز الحركة الشعبية الاحتجاجية في فرنسا.

واتهمت السلطات المصرية رمضان بأنه يدعو بارتدائه هذه السترة إلى “الخروج بتظاهرات مماثلة في مصر”.

وأعلن عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي على تويتر خبر الإفراج عن المحامي الحقوقي وذلك ضمن قائمة العفو الرئاسي الذي شمل مجموعة من المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

الف مبروك

اخلاء سبيل الاستاذ

محمد رمضان المحامي

عقبال باقي المحبوسين pic.twitter.com/xnuNZUMtM2 — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) July 25, 2022

وعبّر العوضي في تغريدة أخرى عن أمله في تسريع وتيرة الإفراجات عن المعتقلين قائلًا “نأمل في تسريع وتيرة النظر في أمر باقي المحبوسين وإغلاق هذا الملف نهائيًا وطي هذه الصفحة تمامًا، وفي انتظار نشر قرار جمهوري بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم”.

وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مصر الإفراج عن رمضان “بعد ما يقارب أربعة أعوام من حبسه احتياطيًا.. قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم (الاثنين)، إخلاء سبيل المحامي محمد رمضان”.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن “محمد رمضان تم إدراجه على ذمة ثلاث قضايا باتهامات متشابهة وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

بعد ما يقارب أربعة أعوام من حبسه احتياطيًا، قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، إخلاء سبيل #المحامي #محمد_رمضان، بضمان محل إقامته، على ذمة ثالث قضاياه، القضية رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

للتفاصيل: https://t.co/Fe3NBn3TN6 pic.twitter.com/3PFrCbWedt — AFTE (@afteegypt) July 25, 2022

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي الشهر الماضي، مما أثار توقعات بإخلاء سبيل عدد كبير من سجناء الرأي.

وأعلن المحامي طارق العوضي في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن دفعة جديدة من الناشطين والمعتقلين قريبًا، وأنه يتوقع من لجنة الحوار الوطني تعديلات تنهي ملف الحبس الاحتياطي في مصر.

وتقدّر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن النظام دائمًا ما ينفي ذلك.