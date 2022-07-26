“ممنوع السود والمغاربة”.. حارس مطعم في باريس يكشف تفاصيل واقعة عنصرية

اعترف حارس مطعم باريسي رفيع المستوى بأنه تلقى تعليمات بعدم السماح للزبائن غير البيض والمغاربيين بدخول المطعم الذي أثيرت بشأنه أخيرًا فضيحة تتعلق باعتماده سياسة عنصرية.

ويُجري القضاء الفرنسي تحقيقًا في شأن مطعم “مانكو” بشارع مونتين الراقي قرب جادة الشانزليزيه في باريس، بتهمة التمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنسية بعد رفضه استقبال ثلاث فتيات سوداوات.

ونفى المطعم المتخصص في المطبخ البيروفي أن تكون السياسة التي يعتمدها عنصرية، واعتذر عن الحادثة للفتيات الثلاث اللواتي صورن ما تعرّضن له ونشرن مقطع الفيديو علىتطبيق “تيك توك” في 16 يوليو/تموز الجاري.

وقال الحارس الذي يظهر في مقطع الفيديو، في تصريح أدلى به يوم الاثنين لمحطة (بي إف إم) التلفزيونية “أنا مجرد موظف ينفذ التعليمات، قالوا لي يجب ألا تدع الكثير من الأفارقة والمغاربيين يدخلون”.

وأضاف الحارس الذي أشارت إليه المحطة باسم داميان وصُرِف من عمله بعد الانتشار الواسع لمقطع الفيديو على “تيك توك”، أنه تلقى التوجيهات من “مديري المطعم” وكان يتبع “السياسة المعتمدة”.

ومُنعت النساء الثلاث من دخول المطعم بحجة عدم ارتدائهن ملابس السهرة، رغم أنهن كن يرتدين ملابس أنيقة وفق ما بدا في مقطع الفيديو.

وقالت إحدى الفتيات الثلاث في الفيديو المرفق بتعليق (تجربتي الأولى مع العنصرية) “نحن نرتدي ثياب السهرة، لا بد أنها مزحة، ماذا كان علينا أن نرتدي؟”.

كذلك صورت إحداهن أشخاصًا من ذوي البشرة البيضاء يدخلون المطعم بسهولة، بينما يُمنع زبائن سود من الدخول بحجة مخالفة قواعد اللباس في المكان.

وقال داميان الذي كان يعمل في شركة أمن خاصة، إنه تلقى توجيهات بإيجاد ذرائع لرفض دخول الزبائن غير البيض.

وفتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقًا في القضية التي يمكن أن تكون مرتبطة بالتمييز العنصري.

وقال مدير المطعم توني غوميز لمحطة (بي إف إم) “عندما علمت بهذا شعرت بالغضب لأنني كما الجميع، اكتشفت هذه الصور وسألت نفسي عما يجري”.

وكان مطعم “لافونو” الذي يقع في المنطقة نفسها من باريس قد اتُّهم عام 2018 باتباع سياسة تمييزية لرفضه الحجوزات من الزبائن العرب أو الأفارقة أو النساء المحجبات، لكن مديره نفى تلك التهمة في تحقيق أجراه موقع “باز فيد” الإلكتروني.