روسيا تنتقد موقف إسرائيل من حرب أوكرانيا وتقلل من شأن أزمة وكالة الهجرة اليهودية

انتقدت روسيا موقف إسرائيل من الحرب في أوكرانيا، لكنها قالت إن الخلاف بشأن الوكالة اليهودية المعنية بالهجرة مسألة قانونية يجب ألا تمتد إلى العلاقات الثنائية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء “لا حاجة لتسييس هذا الوضع وتصويره على أنه يتعلق بالنطاق الكامل للعلاقات الروسية الإسرائيلية”.

وأضاف “من الضروري اتباع نهج دقيق في هذا الأمر، لكن يجب أيضًا إدراك أن جميع المنظمات يجب أن تمتثل للقانون الروسي”.

وتسعى وزارة العدل الروسية إلى تصفية الفرع الروسي للوكالة اليهودية غير الربحية التي تساعد اليهود على الانتقال إلى إسرائيل.

وبدا بيسكوف والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حريصيْن على التقليل من شأن أي تداعيات دبلوماسية لأزمة الوكالة اليهودية.

غير أن زاخاروفا عبّرت في تصريحات للتلفزيون الروسي عن أسفها للتنديد الإسرائيلي بالحرب على أوكرانيا. وفي مايو/أيار الماضي، استدعت إسرائيل السفير الروسي بسبب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تتعلق بأدولف هتلر.

علاقات متوترة

وحذّر مسؤولون إسرائيليون من تضرر العلاقات مع روسيا، بعد تسريب قائمة بالردود المحتملة على إجراءات موسكو ضد الوكالة اليهودية.

وكانت وزارة العدل الروسية قد أكدت الأسبوع الماضي أنها أجرت “تحققًا من مستندات” خاصة بالوكالة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول نتيجة هذه الإجراءات.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، في الخامس من يوليو/تموز، أن السلطات الروسية تشتبه بأن الوكالة اليهودية تجمع معلومات بطريق غير قانوني عن المواطنين الروس، في حين تربط هذا التحرك بالتوتر بين إسرائيل وروسيا بسبب أوكرانيا وسوريا.

وتُعنى الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا التي أُسّست في العام 1929، بتنظيم هجرة الأشخاص ذوي الأصول اليهودية إلى إسرائيل.

وبدأت الوكالة نشاطاتها في روسيا عام 1989، أي قبل عامين من سقوط الاتحاد السوفيتي. وبعد سقوطه، وصل إلى إسرائيل مئات آلاف اليهود آتين من كل أنحاء الاتحاد السوفيتي السابق.