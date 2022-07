أردوغان: ليس هناك ما يمنع ارتقاء العلاقات مع مصر إلى المستوى الرفيع

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن مساعي بلاده “مستمرة” لتحسين العلاقات مع مصر.

وأوضح خلال حديثه لقناة (تي آر تي) التركية الرسمية، أنه لا يوجد سبب لعدم وجود محادثات على مستوى رفيع مع مصر، لا سيما وأن هناك لقاءات مستمرة تهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين.

وقال أردوغان إن المباحثات التركية ـ المصرية “متواصلة عند المستوى الأدنى، وليس هناك ما يمنع ارتقاءها إلى المستوى الرفيع” مشيرًا إلى وجود تفاهم متبادل بين البلدين.

ولفت الرئيس التركي خلال حديثه إلى أنه يتعين على البلدين تجنب إصدار أي بيانات من شأنها “الإضرار بالطرف الآخر”.

