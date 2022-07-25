شاهد: زوجان تركيان يحتفلان بزفافهما في سيارة إطفاء

احتفل ثنائي تركي بزفافهما بطريقة غير تقليدية في شوارع منطقة أفجيلار بمدينة إسطنبول، حيث تجول العروسان باستخدام سيارة إطفاء مزينة بالورود والأشرطة الملونة.

ورصد مقطع مصور مراسم زواج رجل الإطفاء أوغوز إيريلماز (31 عامًا) من إيادا بلادان (29 عامًا) التي ركبت سيارة إطفاء خلال مراسم عقد القران.

ويظهر في المقطع المصور العريس أوغوز وهو يستقبل عروسه بجوار سيارة الإطفاء بحضور عدد من زملائه ورئيسه الذي حرص على تهنئة الثنائي.

رجل الإطفاء والعريس التركي "أوغوز إيرلماز" يُزَف مع عروسه "إيادا بلادان" في سيارة إطفاء#إسطنبول #تركيا pic.twitter.com/8Bz7jaBQFc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 25, 2022

وشارك في مراسم الاحتفال عدد من سيارات الإطفاء الأخرى التي انضمت إلى القافلة، حيث قام العاملون بمركز الإطفاء برش الثنائي بالورد من خرطوم المياه المخصص لإطفاء الحرائق.

وروى أوغوز لوسائل إعلام تركية “بدأنا العمل معًا في عام 2021 حيث التقينا في بداية التدريب وأردنا شيئًا مختلفًا للاحتفال بالزواج، لذا قررنا أن تكون سيارة الإطفاء هي سيارة زفافنا”.

İtfaiye aracı gelin arabası olduhttps://t.co/9QYAPHFYIM pic.twitter.com/PSr8BrdUB8 — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) July 23, 2022

وعبّر الثنائي عن سعادتهما بحضور رجال الإطفاء، وقدّما الشكر الجزيل للمشرفين والمديرين الذين ساعدوا في تنظيم حفل الزفاف.

بدورها، قالت العروس إيادا “أردت حقًا أن تكون سيارة الإطفاء هي سيارة العرس، لقد رتبوا ذلك، شكرًا جزيلًا للجميع”.